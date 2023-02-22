Xiaomi Pad 5 обновился до MIUI 14 на базе Android 13

Xiaomi выпустила масштабное обновление для Pad 5 - одного из самых популярных своих планшетов. Гаджет получил MIUI 14 на базе Android 13 с нововведениями и улучшениями производительности

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Xiaomi анонсировала MIUI 14 еще в декабре прошлого года, но у производителя ушло некоторое время на выпуск прошивок для всех совместимых устройств. Кроме того, Xiaomi так и не представила глобальную версию прошивки, тогда как в Китае уже обновляются устройства из второй волны распространения.

Как бы там ни было, на днях обновился один из самых популярных планшетов компании - Xiaomi Pad 5. Ресурс Xiaomiui сообщает, что глобальная и европейская версии MIUI 14 должны выйти в апреле (14.0.1.0.TKXMIXM и 14.0.1.0.TKXEUXM соответственно).