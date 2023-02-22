Xiaomi Pad 5 обновился до MIUI 14 на базе Android 13

Xiaomi анонсировала MIUI 14 еще в декабре прошлого года, но у производителя ушло некоторое время на выпуск прошивок для всех совместимых устройств. Кроме того, Xiaomi так и не представила глобальную версию прошивки, тогда как в Китае уже обновляются устройства из второй волны распространения.
Как бы там ни было, на днях обновился один из самых популярных планшетов компании - Xiaomi Pad 5. Ресурс Xiaomiui сообщает, что глобальная и европейская версии MIUI 14 должны выйти в апреле (14.0.1.0.TKXMIXM и 14.0.1.0.TKXEUXM соответственно).
В Китае Xiaomi уже выпустила прошивку V14.0.4.0.TKXCNXM весом в 4 ГБ. Сама по себе MIUI 14 привносит ряд улучшений по сравнению с MIUI 13, среди которых можно выделить виртуального питомца, которого можно разместить на домашнем экране. Также добавлены так называемые "Супер Иконки" и - согласно обещаниям производителя - должны были улучшится производительность и автономность.
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
Автор перевода:Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2986 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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