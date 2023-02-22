Notebookcheck Logo

Xiaomi Pad 5 обновился до MIUI 14 на базе Android 13

Xiaomi Pad 5 обновился до Android 13 (Изображение: Xiaomi)
Xiaomi Pad 5 обновился до Android 13 (Изображение: Xiaomi)
Xiaomi выпустила масштабное обновление для Pad 5 - одного из самых популярных своих планшетов. Гаджет получил MIUI 14 на базе Android 13 с нововведениями и улучшениями производительности
Android планшеты Софт

Xiaomi анонсировала MIUI 14 еще в декабре прошлого года, но у производителя ушло некоторое время на выпуск прошивок для всех совместимых устройств. Кроме того, Xiaomi так и не представила глобальную версию прошивки, тогда как в Китае уже обновляются устройства из второй волны распространения.

Как бы там ни было, на днях обновился один из самых популярных планшетов компании - Xiaomi Pad 5. Ресурс Xiaomiui сообщает, что глобальная и европейская версии MIUI 14 должны выйти в апреле (14.0.1.0.TKXMIXM и 14.0.1.0.TKXEUXM соответственно). 

В Китае Xiaomi уже выпустила прошивку V14.0.4.0.TKXCNXM весом в 4 ГБ. Сама по себе MIUI 14 привносит ряд улучшений по сравнению с MIUI 13, среди которых можно выделить виртуального питомца, которого можно разместить на домашнем экране. Также добавлены так называемые "Супер Иконки" и - согласно обещаниям производителя - должны были улучшится производительность и автономность.

(Изображение: Xiaomi)
(Изображение: Xiaomi)
(Изображение: Xiaomi)
(Изображение: Xiaomi)
(Изображение: Xiaomi)
(Изображение: Xiaomi)

Источник(и)

Ещё по теме

MWC: Будем ждать Xiaomi 13 и 13 Pro, но не 13 Ultra? (Изображение: Xiaomi)
Источники утверждают, Xiaomi 13 Ultra может выйти позже ожидаемого 16/01/2023
Xiaomi 13 во всей красе (Изображение: Xiaomi)
Xiaomi 14 сможет заряжаться быстрее, чем Xiaomi 13 15/01/2023
Предположительный Poco X5 Pro - реальный - подмигивает на камеру (Изображение: Twitter, пользователь JAOLtech)
Внешность Xiaomi Poco X5 Pro всплыла и официально, и неофициально 15/01/2023
Xiaomi CIVI 2 доступен в трех конфигурациях по цене от $334 (Изображение: Xiaomi)
Первый пошел: Xiaomi представила смартфон CIVI 2 с вырезом как у iPhone и актуальным чипсетом Snapdragon 7 Gen 1 27/09/2022
Есть и управление голосом. Но, надо понимать, не по-русски (Изображение: Xiaomi)
Новый обогреватель Xiaomi Mijia даст два киловатта тепла при компактных размерах 14/09/2022
Этот важный материал точно понравится твоим друзьям в социальных сетях!
.170
'
Alex Alderson, 2023-02-22 (Update: 2023-02-22)