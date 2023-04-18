Xiaomi 13 Ultra представлен официально: объектив Leica Summicron с поддержкой светофильтров, 50-МП камеры и удобный держатель
Xiaomi 13 Ultra пришел на смену Xiaomi 12S Ultra, заняв почетное звание флагмана Xiaomi с камерой самого высокого качества. В новой модели по-прежнему используется основная камера с 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX989 1-дюймового формата и объектив с диафрагмой f/1.9. Однако Xiaomi обещает значительно лучшее качество изображения за счет нового объектива Leica Summicron, который имеет 8 линз, а также характеризуется фокусным расстоянием 23 мм (эквивалент 35 мм).
Новая система линз должна обеспечить большую четкость и детализацию без помощи программных алгоритмов. Остальные три камеры в модуле имеют фотосенсоры Sony IMX858 с форматом 1/2.51 дюйма. Это хорошая новость, ведь IMX858 имеет тот же набор поддерживаемых функций, что и IMX989, а также идентичную цветопередачу.
Ультра-широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 12 мм и диафрагмой f/1.8 дополнен двумя телеобъективами с 3.2-кратным (f/1.8) и 5-кратным (f/3.0) оптическим зумом. Основная камера имеет переменную диафрагму, пользователи могут выбирать между f/1.9 и f/4.0 - такая возможность позволит фотографам достичь большей глубины резкости, например, при создании групповых фотографий.
Приложение камеры Xiaomi теперь поддерживает интересный режим моментального снимка: основная камера выставляет диафрагму на f/4.0 и фокусируется на заданном расстоянии, за счет чего задержка затвора сокращается до 0.8 секунды, поскольку фокус уже установлен до нажатия кнопки спуска затвора.
Специально для фотографов Xiaomi выпустила защитный чехол со встроенным держателем и кнопкой спуска затвора камеры, который упрощает использование одной рукой, а также превращает смартфон в аналог фотоаппарата. Этот чехол также имеет резьбу E67, что позволяет использовать для всех четырех камер Xiaomi 13 Ultra нейтральные и поляризационные светофильтры.
При желании фотографии можно сохранять в формате «14-bit Ultra RAW», разработанном в сотрудничестве с Adobe, чтобы затем изображения можно было обрабатывать в Adobe Photoshop или Lightroom. Видео можно снимать на все четыре камеры в разрешении 8K.
Сам Xiaomi 13 Ultra получил привлекательный дизайн с металлической рамкой и кожаной отделкой на задней панели, которая доступна в зеленом, черном или белом цвете. Корпус защищен от влаги и пыли по стандарту IP68.
Перейдем к техническим характеристикам аппарата. Спереди установлен 6.73-дюймовый QHD+ AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 2600 нит. Как и ожидалось, модель работает на базе топового чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, который может иметь 12 ГБ или 16 ГБ ОЗУ в зависимости от конфигурации. Объем встроенного хранилища варьируется от 256 ГБ до 1 ТБ (флэш-память UFS 4.0). Специально разработанная под данную модель система охлаждения должна гарантировать максимально возможную производительность при длительной нагрузке - как в играх, так и при съемке видео.
Батарея емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку через USB-C на мощности до 90 Вт, а также через беспроводным методом на мощности до 50 Вт. Полная зарядка занимает 34 минуты в проводном режиме или 49 минут в беспроводном режиме. Порт USB-C поддерживает скорость передачи данных до 5 Гбит/с для передачи фотографий и видео.
Цена и дата старта продаж
Xiaomi 13 Ultra продается в Китае в версии 12/256 ГБ по цене 5 999 юаней (около 795 евро), а модель с 16/512 ГБ памяти стоит 6 499 юаней (около 860 евро); топовая версия обойдется в 7 299 юаней (около 968 евро) и несет на борту 1 ТБ памяти. Фирменный держатель стоит 799 юаней (около 106 евро).
По идее глобальный вариант Xiaomi 13 Ultra также будет выпущен, но подробности о его цене и выходе в продажу пока неизвестны.