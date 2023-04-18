Xiaomi 13 Ultra представлен официально: объектив Leica Summicron с поддержкой светофильтров, 50-МП камеры и удобный держатель

Xiaomi 13 Ultra представлен официально. Фото-флагман, созданный в сотрудничестве с Leica, может похвастаться рядом необычных функций камеры: в первую очередь высококачественным объективом Leica Summicron и 1-дюймовым сенсором Sony IMX989

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Xiaomi 13 Ultra пришел на смену Xiaomi 12S Ultra, заняв почетное звание флагмана Xiaomi с камерой самого высокого качества. В новой модели по-прежнему используется основная камера с 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX989 1-дюймового формата и объектив с диафрагмой f/1.9. Однако Xiaomi обещает значительно лучшее качество изображения за счет нового объектива Leica Summicron, который имеет 8 линз, а также характеризуется фокусным расстоянием 23 мм (эквивалент 35 мм).

Новая система линз должна обеспечить большую четкость и детализацию без помощи программных алгоритмов. Остальные три камеры в модуле имеют фотосенсоры Sony IMX858 с форматом 1/2.51 дюйма. Это хорошая новость, ведь IMX858 имеет тот же набор поддерживаемых функций, что и IMX989, а также идентичную цветопередачу.