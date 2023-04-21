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Sims 4 вместо жизни: 70 миллионов играют в симулятор реальности

Sims 4 собрала невероятные 70 миллионов игроков
Sims 4 собрала невероятные 70 миллионов игроков
Симулятор The Sims 4 бьет рекорды: выпущенная Electronic Arts (EA) в 2014 году игра на данный момент имеет уже 70 миллионов активных пользователей. Наплыву игроков не видно конца и края, что сделало четвертую часть самой популярной в серии
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Electronic Arts и Maxis объявили фантастические цифры для The Sims 4, последней части популярной игры-симулятора жизни. Согласно EA и разработчикам самой игры, Sims 4 на сегодняшний день является самой популярной частью за 23-летнюю историю серии Sims: более 70 миллионов поклонников по всему миру играют в The Sims 4.

С момента выхода в 2014 году, Sims 4 предоставила миллионам игроков цифровую платформу для воплощения в жизнь собственных идей, опыта и даже создания собственных цифровых копий. Стоит отметить, что многие критики негативно высказываются о симуляторах, таких как Sims 4 и Second Life, из-за возможности формирования зависимости у игрока: некоторые пользователи могут погрузиться в игру настолько, что забывают про реальность.

Впрочем, на деле имеет место обратная тенденция. Например, фанаты Sims 4 все чаще проводят встречи в реальной жизни или организовывают тематические мероприятия.

После того, как стандартная версия Sims 4 стала бесплатной в октябре 2022 года, ее скачали более 16 миллионов новых игроков, а среднее количество еженедельных пользователей увеличилось на 53 процента. С тех пор аудитория Sims 4 продолжает расти по всему миру: 75% новых игроков за пределами Северной Америки приходятся на Германию, Бразилию, Францию, Великобританию и Польшу. Кроме того, по данным EA количество загрузок пользовательского контента из галереи значительно увеличилось с тех пор, как базовая версия игры стала бесплатной. Только за последнюю неделю игроки загрузили более 7 миллионов элементов.

Команда Maxis продолжает добавлять новые и значимые возможности для растущего сообщества Sims 4. «The Sims 4: Растем вместе» стало самым успешным дополнением на сегодняшний день. За неделю с момента выхода (16–23 марта 2023) «Растем вместе» собрало больше загрузок, чем любое другое дополнение с 2015 года.

В последнем расширении были добавлены многие востребованные функции игрового процесса, связанные с развитием семьи, а также новые жизненные этапы и периоды, где игроки могут повлиять на жизнь своих симов. После выпуска пакета расширения и обновления бесплатной базовой игры с новой младенческой стадией, в игре было создано более 8 миллионов младенцев-симов, 1.7 миллиона новых семей в мире Сан-Секвойя и достигнуто более 27 миллионов этапов на всех платформах (в том числе 12.2 миллиона этапов младенчества).

Источник(и)

Sims 4

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Alena Matta, 2023-04-21 (Update: 2023-04-21)