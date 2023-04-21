Sims 4 вместо жизни: 70 миллионов играют в симулятор реальности

С момента выхода в 2014 году, Sims 4 предоставила миллионам игроков цифровую платформу для воплощения в жизнь собственных идей, опыта и даже создания собственных цифровых копий. Стоит отметить, что многие критики негативно высказываются о симуляторах, таких как Sims 4 и Second Life, из-за возможности формирования зависимости у игрока: некоторые пользователи могут погрузиться в игру настолько, что забывают про реальность.

Впрочем, на деле имеет место обратная тенденция. Например, фанаты Sims 4 все чаще проводят встречи в реальной жизни или организовывают тематические мероприятия.