Источники утверждают, Xiaomi 13 Ultra может выйти позже ожидаемого

Xiaomi 13 и 13 Pro, предположительно, будут пущены в плаванье в феврале, на MWC; более дорогой и престижный 13 Ultra же может задержаться на пару месяцев. Ходят слухи, до апреля

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Xiaomi 13 Ultra выйдет, точно. Китайская компания объявляла о своих планах продавать мощную новинку как в КНР, так и в остальном мире. Слухи из не столь давнего прошлого шептали о появлении новинки на MWC в феврале; свежие слухи опровергают то утверждение.

Digital Chat Station, источник слухов с относительно добротной репутацией, утверждает: Oppo Find X6 Pro и модели Honor Magic5 выйдут вскоре после наступления нового года по китайскому календарю. Что, по нашему календарю, будет 22 января. При этом, за 22 числом последует немало, фактически, нерабочих дней, и потому нам стоит ждать указанные телефоны не раньше начала февраля. А вот Xiaomi 13 Ultra, говорит всё тот же источник, выйдет в свет позже. И даже не в конце февраля, на технологической выставке MWC.

Нет, но зато в районе последней даты в плаванье могут выйти Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. Что же касается модели Ultra, она, если верить китайским соц. сетям, будет немного отложена, до конца марта или начала апреля. Речь - о китайском рынке, пока нельзя с уверенностью утверждать, состоится ли релиз для других рынков, и, если состоится, то в то же самое ли время.