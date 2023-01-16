LeTV S1 Pro вырывается на арену в качестве дешёвого клона iPhone 14 Pro Max

"Dynamic Island" тоже присутствует. Причём, обещается программная интеграция выреза в местную сборку Android с такими применениями, как, например, управление плеером. Цена вопроса - всего около 9 тысяч российских рублей, в КНР, разумеется

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Те, кому нравится дизайн iPhone 14 Pro Max, могут поступить по-разному; купить сам iPhone 14 Pro Max за более, чем тысячу долларов, в том числе. Один из других вариантов - купить клон из Китая, как раз каковым и является S1 Pro, про который мы узнали из Weibo.

То, что при рисовке чертежей китайские инженеры не отрывали глаз от сайта Apple, очевидно и по оформлению основной камеры, и по общим чертам корпуса.

Главное, разумеется, то, что здесь есть вырез в дисплее, предельно схожий с Apple Dynamic Island. Правда, как заметят особо внимательные, экран здесь чуть меньше по площади, чем у соответствующих iPhone; диагональ его = 6.5 дюйма.

Да и прочие черты, мммм, чуть отстают от Apple Super Retina XDR: Заместо OLED - LCD, частота обновления лишь в 60 герц, разрешение "HD+". Физические кнопки поставлены все на одну боковину, и нет физического переключателя беззвучного режима.

Зато аккумулятор тут больше, 5 ампер-часов, и гнездо для зарядки более привычное, USB-C.

Версия Android не указывается, но производитель обещает, что местный аналог Dynamic Island можно будет задействовать для визуальной оценки уровня заряда АКБ, для управления музыкой, уведомлениями, подключёнными аксессуарами и подобных дел.

Так ли это, или нет, но скрыть от потребителя разницу между Apple A16 Bionic и Unisoc T5710 производителю явно будет труднее.

Но всем ли важно наличие предельно быстрого и современного процессора? Тем, кому не важно, предлагается оформить предварительный заказ на JD за 899 юаней, или около 9000 российских рублей по актуальному курсу. За эти деньги покупатель получит 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной памяти.