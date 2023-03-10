Прототип Xiaomi 13 получил инновационную твердотельную батарею емкостью 6000 мАч

Xiaomi показала батарею нового поколения буквально через несколько дней после демонстрации 300-ваттной зарядки HyperCharge . Новая аккумуляторная батарея основана на твердотельной технологии, о чем компания рассказала в своем официальном аккаунте соцсети Weibo. Если верить Xiaomi, специалистам удалось достичь удельной энергоемкости на уровне 1000 Вт-ч/л, что намного больше, чем у литий-ионных батарей. По факту, компания утверждает, что в прототип Xiaomi 13 удалось установить инновационную АКБ емкостью 6000 мАч вместо родной литий-ионной на 4500 мАч.

Выходит, что емкость твердотельной батареи на 33% больше по сравнению с современными образцами АКБ. Однако на этом достоинства нового типа не заканчиваются, ведь по словам Xiaomi, твердотельная АКБ более безопасна и не воспламеняется при замыкании или повреждении оболочки. Также, по заявлениям производителя, такая батарея дает на 20% больше мощности при сильном холоде (-20 градусов Цельсия) по сравнению с литий-ионными АКБ. К сожалению, массового выпуска таких батарей придется ждать еще 1-2 года.