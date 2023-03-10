Прототип Xiaomi 13 получил инновационную твердотельную батарею емкостью 6000 мАч
Xiaomi продемонстрировала аккумуляторную батарею нового типа, которая имеет большую емкость и другие преимущества над литий-ионными моделями. В прототипе Xoiaomi 13 таким образом емкость увеличилась с 4500 до 6000 мАч
Xiaomi показала батарею нового поколения буквально через несколько дней после демонстрации 300-ваттной зарядки HyperCharge. Новая аккумуляторная батарея основана на твердотельной технологии, о чем компания рассказала в своем официальном аккаунте соцсети Weibo. Если верить Xiaomi, специалистам удалось достичь удельной энергоемкости на уровне 1000 Вт-ч/л, что намного больше, чем у литий-ионных батарей. По факту, компания утверждает, что в прототип Xiaomi 13 удалось установить инновационную АКБ емкостью 6000 мАч вместо родной литий-ионной на 4500 мАч.
Выходит, что емкость твердотельной батареи на 33% больше по сравнению с современными образцами АКБ. Однако на этом достоинства нового типа не заканчиваются, ведь по словам Xiaomi, твердотельная АКБ более безопасна и не воспламеняется при замыкании или повреждении оболочки. Также, по заявлениям производителя, такая батарея дает на 20% больше мощности при сильном холоде (-20 градусов Цельсия) по сравнению с литий-ионными АКБ. К сожалению, массового выпуска таких батарей придется ждать еще 1-2 года.
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
Автор перевода:Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2999 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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