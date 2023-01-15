Слух | Xiaomi 14 сможет заряжаться быстрее, чем Xiaomi 13
Xiaomi 13, центральному представителю актуального сегодня поколения топовых смартфонов Xiaomi, увы, пришлось довольствоваться той же скоростью зарядки, что и у его предшественника. Судя по новейшим данным, к его последователю судьба будет более благосклонна. Для Xiaomi 14, предположительно, уже готово более мощное ЗУ
Заряжать Xiaomi 13 предполагается на мощности "лишь" 67 ватт. Что было применимо и к 12, и к Mi 11 Pro. Сравните это со 120 ваттами, припасёнными для модели 13 Pro!
Хорошо, что уже сейчас есть признаки перемены погоды в лучшую сторону; правда, возможно, лишь ближе к 2024 году.
Как заметили авторы портала SPARROWS NEWS, авторитетный источник на Weibo с псевдонимом Digital Chat Station утверждает, что знает параметры будущего ЗУ китайской компании с обозначением MDY-14-EC (сейчас актуально MDY-12-Ex).
Свежее ЗУ, предположительно, будет давать до 20 В при 4.5 А, что при перемножении даёт нам 90 ватт.
Источник новости предполагает, это ЗУ предназначено как раз для Xiaomi 14.
Если так и окажется, новинка очень даже может увидеть белый свет до конца 2023 года.
Я пишу статьи с тех пор, как получила диплом по направлению биомедицины. Учёба и знания в отношении биотехнологий заложили в меня твёрдую веру в то, что современные технологии смогут помочь улучшить наши здоровье, окружающую среду и жизнь. С тех пор мои интересы только расширились, и сейчас мне интересны все технологические новинки без исключения. Могу днями напролёт писать про хитрые разработки и всякие электронные штуковины. Мои прочие интересы - фотография, астрономия и стримы. И кофе.
Автор перевода:Сергей Тарасов - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2210 статей на Notebookcheck c 2010 года
Обожаю читать. Люблю различные электронные штуки, будь то дистанционно управляемый катер, собранный внутри огнетушителя сабвуфер или представленный вчера Apple MacBook. В те часы, когда я не занят написанием статей для Notebookcheck, меня можно найти на вершине одной из многочисленных гор Республики Алтай.
Этот важный материал точно понравится твоим друзьям в социальных сетях!