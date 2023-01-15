Xiaomi 13, центральному представителю актуального сегодня поколения топовых смартфонов Xiaomi, увы, пришлось довольствоваться той же скоростью зарядки, что и у его предшественника. Судя по новейшим данным, к его последователю судьба будет более благосклонна. Для Xiaomi 14, предположительно, уже готово более мощное ЗУ

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Заряжать Xiaomi 13 предполагается на мощности "лишь" 67 ватт. Что было применимо и к 12, и к Mi 11 Pro. Сравните это со 120 ваттами, припасёнными для модели 13 Pro!

Хорошо, что уже сейчас есть признаки перемены погоды в лучшую сторону; правда, возможно, лишь ближе к 2024 году.

Как заметили авторы портала SPARROWS NEWS, авторитетный источник на Weibo с псевдонимом Digital Chat Station утверждает, что знает параметры будущего ЗУ китайской компании с обозначением MDY-14-EC (сейчас актуально MDY-12-Ex).

Свежее ЗУ, предположительно, будет давать до 20 В при 4.5 А, что при перемножении даёт нам 90 ватт.

Источник новости предполагает, это ЗУ предназначено как раз для Xiaomi 14.

Если так и окажется, новинка очень даже может увидеть белый свет до конца 2023 года.