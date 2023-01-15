Первый смартфон Tecno с выдвижной оптикой можно будет заказать на Amazon.in

Phantom X2 Pro подаётся, как первый в мире Android-фон с механическим зумом для основной камеры. [Они забыли про аналогичные разработки Samsung, и не только, из прошлого десятилетия?] Смартфон почти готов попасть в продажу - правда, пока только в Индии. Мощной можно назвать не только камеру, но и другие характеристики

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Tecno - торговая марка, знакомая, скорее, жителям центральной Африки, нежели гражданам стран Европейского или Евразийского союзов; но, вероятно, как раз такие смартфоны, как Phantom X2 Pro, смогут резко поднять бренд в рейтингах узнаваемости. Когда об их новинке с выдвижной оптикой впервые зашла речь, было не совсем понятно, будет ли это какой-то единичный, концептуальный образец, или полномасштабный релиз массовой модели. Теперь мы понимаем, правильна вторая версия.

Особо могут порадоваться любители делать фотографии всего и вся, проживающие в Индии. Ведь именно на индийском Amazon стартуют предварительные заказы Phantom X2 Pro. Энтузиазм, правда, может поубавиться после взгляда на цену новинки. Без малого, 50 тысяч рупий, или около 60 тысяч российских рублей по курсу на середину января.

Бывает, смартфоны с упором на фотографические возможности оснащаются, что касается всего прочего, несвежими или изначально слабоватыми компонентами. Здесь такой ошибки не допустили. Процессор установлен мощный, хотя и прошлого поколения: Dimensity 9000.

Оперативной памяти используется 12 ГБ, её тип - LPDDR5. Постоянной предлагается 256 ГБ. Предварительные заказы будут приниматься с 17 января, а рассылать покупки потребителям планируется с 24 числа.

Остаётся ждать новостей о том, насколько удачными окажутся продажи.