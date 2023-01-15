Внешность Xiaomi Poco X5 Pro всплыла и официально, и неофициально
Poco X4 Pro 5G вышел в мир в начале двадцать второго, и, похоже, в Xiaomi уже почти готовы выпустить ему замену. То есть, настало время ожидать пришествия X5 Pro, который, надо заметить, уже был замечен в нескольких сертификационных базах.
Благодаря внимательности пользователя Твиттер по имени Mukul Sharma, заметившего изображение почти готового к выходу смартфона на Flipkart, мы можем составить некоторое представление о внешности и параметрах новинки. Изображение, конечно, туманно, но силуэта достаточно, чтобы понять кое-что. Poco X5 Pro будет располагать тройной основной камерой, фотосенсоры будут расположены треугольником. Напоминает Redmi Note 12 Pro, не так давно представленный в КНР, не так ли?
Несколько дней назад в Сети всплыл, предположительно, "живой" снимок Poco X5 Pro, и он выглядит очень похожим на силуэт, опубликованный Poco. Если верить в правдивость "живого" снимка, то Poco X5 Pro будет, подобно предшественнику, располагать 108-мегапиксельным ведущим сенсором в основной камере. Вероятные прочие характеристики - Snapdragon 778G, аккумулятор на 5 ампер-часов, экран AMOLED на 120 герц.