Внешность Xiaomi Poco X5 Pro всплыла и официально, и неофициально

Poco похвасталась своей почти готовой новинкой на индийской торговой площадке Flipkart, сопровождая образ словами: "Готовы дать свободу своему воителю?" Напоминает малобюджетный фильм для взрослых, но не будем об этом. Важно, что на изображении видны части смартфона, по всей видимости, Poco X5 Pro, которые прямо наводят на мысли о Redmi Note 12 Pro и об определённом снимке, всплывшем в Сети пару дней назад

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Poco X4 Pro 5G вышел в мир в начале двадцать второго, и, похоже, в Xiaomi уже почти готовы выпустить ему замену. То есть, настало время ожидать пришествия X5 Pro, который, надо заметить, уже был замечен в нескольких сертификационных базах.

Благодаря внимательности пользователя Твиттер по имени Mukul Sharma, заметившего изображение почти готового к выходу смартфона на Flipkart, мы можем составить некоторое представление о внешности и параметрах новинки. Изображение, конечно, туманно, но силуэта достаточно, чтобы понять кое-что. Poco X5 Pro будет располагать тройной основной камерой, фотосенсоры будут расположены треугольником. Напоминает Redmi Note 12 Pro, не так давно представленный в КНР, не так ли?

Несколько дней назад в Сети всплыл, предположительно, "живой" снимок Poco X5 Pro, и он выглядит очень похожим на силуэт, опубликованный Poco. Если верить в правдивость "живого" снимка, то Poco X5 Pro будет, подобно предшественнику, располагать 108-мегапиксельным ведущим сенсором в основной камере. Вероятные прочие характеристики - Snapdragon 778G, аккумулятор на 5 ампер-часов, экран AMOLED на 120 герц.