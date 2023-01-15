Всплыли подробности о камерах Huawei P60 и P60 Pro, плюс, намёки на P60 Ultra

Модели P60 ожидаются к выходу в ближайшие месяцы. Но уже сейчас хорошо зарекомендовавший себя источник сообщает сведения о камерах этих почти готовых камерафонов, и не только

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В том году, что окончился недавно, новинок в престижной серии смартфонов Huawei P не выходило - но, похоже, таковые появятся в 2023 году.

Пользователь Твиттер по имени @RODENT950, часто сообщающий достоверные сведения, утверждает - китайская компания готовит для нас четыре версии P60. Недорогой P60E будет соседствовать в обновлённом модельном ряду с "просто" P60, а также с P60 Pro и чем-то, что можно здесь и сейчас условно обозначить, как P60 Ultra. Последний, видимо, придёт на смену нынешним Huawei-фонам со словом Plus в имени, как P40 Pro+ и Mate 40 Pro+ и подобные. Почему нет, ведь Xiaomi и Samsung продают множество пользующихся спросом "Ultra", и даже Apple, предполагается, может назвать один из своих пятнадцатых iPhone не как-то там, а iPhone 15 Ultra.

Помимо потенциального количества подвидов Huawei P60, всё тот же автор сообщает параметры камер для P60 и P60 Pro. Если верить, то для P60 уготована тройная основная камера с IMX789 на ведущей роли (50 МП), IMX858 в связке со сверхширокоугольной оптикой (50 МП) и IMX351 в связке с зум-оптикой (16 МП). Базовый сенсор, как ожидается, будет обладать возможностью изменения f-значения.

Ещё источник новости утверждает, что P60 Pro тоже будет довольствоваться сенсором IMX789 на роли ведущего "глазка". Странно, ведь последний не нов, уже два года назад он использовался в OnePlus 9 Pro. Другой называемый для "профессионального" подвида P60 сенсор - IMX858.

Третье, что называется - это IMX888, плюс, есть и четвёртый участник ансамбля, OV64B (разрешение = 64 МП). Итого, имеем 4 сенсора в тыловой камере, два из которых, предположительно, смогут дать переменное f-значение.