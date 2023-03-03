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Xiaomi показала зарядку Redmi HyperCharge мощностью 300 Вт

Заявленные 300 Вт на практике недостижимы (Изображение: Xiaomi)
Заявленные 300 Вт на практике недостижимы (Изображение: Xiaomi)
Xiaomi продолжает соревноваться с Realme в создании самой быстро зарядки для смартфона. Обе компании уже достигли отметки в 200 Вт, но недавно Xiaomi продемонстрировала новую технологию HyperCharge, которая выводит пиковую мощность на 300 Вт
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Xiaomi продемонстрировала технологию быстро зарядки нового поколения дабы не терять первенства в конкуренции с BBK Group. Современные смартфоны Xiaomi поддерживают зарядку на мощности до 120 Вт (HyperCharge), а дополнительно компания выпустила Redmi Note 12 Pro Discovery Edition, который поддерживает 210 Вт. В свою очередь, BBK Group - а именно Realme - добавила поддержку 240-Вт зарядки для GT 3 и GT Neo5.

Стараясь сохранить первенство, Xiaomi продемонстрировала прототип Redmi Note 12 Pro Plus с "улучшенной технологией HyperCharge", которая позволяет увеличить мощность зарядки до невероятных по меркам смартфонов 300 Вт. Впрочем, как можно заметить на видео от Xiaomi, реальная мощность при использовании HyperCharge все-таки не достигает 300 Вт и находится в пределах 290 Вт. Батарея заряжается на мощности свыше 280 Вт до 64%, а затем мощность плавно снижается до 65 Вт.

Благодаря новой технологии батарея емкостью 4100 мАч заряжается за 5 минут, что на сегодняшний день является абсолютным рекордом среди смартфонов. Дополнительно известно, что зарядное устройство по размерам такое же, как и у версии HyperCharge на 210 Вт, несмотря на 43% прибавку мощности. Все это звучит хорошо, но не стоит забывать, что перед нами демонстрация прототипа и станет ли Xiaomi добавлять поддержку 300-Вт зарядки для коммерческой продукции пока неизвестно.

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Alex Alderson, 2023-03- 3 (Update: 2023-03- 3)