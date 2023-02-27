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MWC 2023 | Представлен Xiaomi 13 Lite - интересный смартфон среднего уровня

Xiaomi 13 Lite - не точная копия CIVI 2 (Изображение: Xiaomi)
Xiaomi 13 Lite - не точная копия CIVI 2 (Изображение: Xiaomi)
Xiaomi 13 Lite - глобальная версия Xiaomi CIVI 2. Аппарат получил чипсет Snapdragon 7 Gen 1 и дисплей AMOLED диагональю 6.55 дюймов. Смартфон работает на устаревшем Android 12, но Xiaomi внесла в модель еще один недостаток по сравнению с CIVI 2
Android смартфоны и всё, что связано с ними свежие релизы

Xiaomi официально представила Xiaomi 13 Lite - самую дешевую модель серии 13 поколения. Как и ожидалось, смартфон является глобальной версией выпущенного еще в сентябре 2022 для Китая CIVI 2. По неизвестной причине производитель сделал доступными не все расцветки модели доступными для глобального рынка. Также Xiaomi 13 Lite недоступен с 12 ГБ ОЗУ, которые есть у CIVI 2.

Вполне вероятно, что в какой-то момент Xiaomi 13 Lite с 256 ГБ встроенной памяти тоже появится в продаже, однако в официальном пресс-релизе этот момент не уточняется. Еще один недостаток: по заводу на смартфоне будет установлена оболочка MIUI 14 на базе устаревшего Android 12. При этом Xiaomi не уточняют как долго будет продолжаться программная поддержка модели и сколько обновлений Android она получит. Скорее всего Xiaomi 13 Lite остановится на Android 14, как Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro.

Характеристики Xiaomi 13 Lite представлены в таблице ниже. Помимо всего вышеописанного, от CIVI 2 модель отличает и одна из фронтальных камер:

Xiaomi 13 Lite
Габариты Размеры: 159.2 x 72.7 x 7.23 мм
Вес: 171г
Дисплей 6.55-дюймовый AMOLED
Corning Gorilla Glass 5
2400 x 1080 пикселей
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 402 PPI
Частота опроса 240 Гц
Яркость 500 нит средняя, 1000 нит максимальная
Частота ШИМ 1920 Гц
Камера 50 МП основная (Sony IMX766), 8 МП ультра-широкоугольная (Sony IMX355), 2 МП макро, 32 МП фронтальная, 8 МП фронтальная дополнительная
Чипсет Snapdragon 7 Gen 1
Оперативная/встроенная память LPDDR4X/UFS 2.2
Батарея 4500 мАч, быстрая зарядка 67 Вт

По какой-то причине Xiaomi заменила вторую 32-МП фронтальную камеру на 8-МП. Xiaomi 13 Lite уже можно заказать в Британии по цене £419.

В других странах Европы смартфон появится после 8 марта по цене €499. В продаже будет только версия с 8/128 ГБ памяти в расцветках Black, Lite Blue и Lite Pink.

(Изображение: Xiaomi)
(Изображение: Xiaomi)
(Изображение: Xiaomi)
(Изображение: Xiaomi)
(Изображение: Xiaomi)
(Изображение: Xiaomi)
(Изображение: Xiaomi)
(Изображение: Xiaomi)
(Изображение: Xiaomi)

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Alex Alderson, 2023-02-27 (Update: 2023-02-27)