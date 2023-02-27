MWC 2023 | Представлен Xiaomi 13 Lite - интересный смартфон среднего уровня
Xiaomi официально представила Xiaomi 13 Lite - самую дешевую модель серии 13 поколения. Как и ожидалось, смартфон является глобальной версией выпущенного еще в сентябре 2022 для Китая CIVI 2. По неизвестной причине производитель сделал доступными не все расцветки модели доступными для глобального рынка. Также Xiaomi 13 Lite недоступен с 12 ГБ ОЗУ, которые есть у CIVI 2.
Вполне вероятно, что в какой-то момент Xiaomi 13 Lite с 256 ГБ встроенной памяти тоже появится в продаже, однако в официальном пресс-релизе этот момент не уточняется. Еще один недостаток: по заводу на смартфоне будет установлена оболочка MIUI 14 на базе устаревшего Android 12. При этом Xiaomi не уточняют как долго будет продолжаться программная поддержка модели и сколько обновлений Android она получит. Скорее всего Xiaomi 13 Lite остановится на Android 14, как Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro.
Характеристики Xiaomi 13 Lite представлены в таблице ниже. Помимо всего вышеописанного, от CIVI 2 модель отличает и одна из фронтальных камер:
|Xiaomi 13 Lite
|Габариты
|Размеры: 159.2 x 72.7 x 7.23 ммВес: 171г
|Дисплей
|6.55-дюймовый AMOLEDCorning Gorilla Glass 52400 x 1080 пикселейЧастота обновления 120 ГцПлотность пикселей 402 PPIЧастота опроса 240 ГцЯркость 500 нит средняя, 1000 нит максимальнаяЧастота ШИМ 1920 Гц
|Камера
|50 МП основная (Sony IMX766), 8 МП ультра-широкоугольная (Sony IMX355), 2 МП макро, 32 МП фронтальная, 8 МП фронтальная дополнительная
|Чипсет
|Snapdragon 7 Gen 1
|Оперативная/встроенная память
|LPDDR4X/UFS 2.2
|Батарея
|4500 мАч, быстрая зарядка 67 Вт
По какой-то причине Xiaomi заменила вторую 32-МП фронтальную камеру на 8-МП. Xiaomi 13 Lite уже можно заказать в Британии по цене £419.
В других странах Европы смартфон появится после 8 марта по цене €499. В продаже будет только версия с 8/128 ГБ памяти в расцветках Black, Lite Blue и Lite Pink.