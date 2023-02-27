По какой-то причине Xiaomi заменила вторую 32-МП фронтальную камеру на 8-МП. Xiaomi 13 Lite уже можно заказать в Британии по цене £419.

В других странах Европы смартфон появится после 8 марта по цене €499. В продаже будет только версия с 8/128 ГБ памяти в расцветках Black, Lite Blue и Lite Pink.

