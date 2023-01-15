"Глобальный" OnePlus 11 засветился в базе тестов Geekbench, скорость процессора разочаровывает

Всё ближе момент, когда OnePlus 11 будет выпущен для всего мира. Ожидается, что для рынков за пределами КНР смартфон выйдет в феврале. Но ранние бенчмарки уже начали появляться, и, согласно им, многопоточные таланты Snapdragon 8 Gen 2 в новинке не раскрыты должным образом. Другая порция информации, которая у нас теперь есть - то, что на глобальном рынке будет доступна версия с 16 ГБ оперативной памяти

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Вариация One+ 11 для глобального рынка неожиданно отметилась на Geekbench, хотя до официального выхода смартфона остаётся ещё чуть ли не месяц. Об этом пишет англоязычное издание GSM Arena. Напомним, этот телефон был анонсирован в начале января, как один из первых со Snapdragon 8 Gen 2 внутри. Вдобавок к тому, в нём предлагаются камеры, доработанные в партнёрстве с Hasselblad, и скоростная стоваттовая зарядка. В планах компании нет намерений выпустить модель 11 Pro, так что 11 будет основным и единственным флагманом бренда на 2023 год, подобно тому, как 10 Pro существовал, а "простого 10" не существовало.

Возвращаемся к записи в базе Geekbench. Смартфон здесь называется не рыночным именем, а инженерным, CPH2451. Последнее обозначение уже известно нам из сертификационной базы Bluetooth SIG. Внутри этого глобального издания установлен Snapdragon 8 Gen 2, так же, как и в издании смартфона для внутреннего китайского рынка. Ещё отметим, что здесь будет предлагаться 16 ГБ RAM, чего нельзя было сказать про 10 Pro. Впрочем, если судить по прошлым релизам, более доступная по стоимости вариация с 12 ГБ тоже рано или поздно окажется в продаже.

Где людей ждут сюрпризы, и не обязательно приятные, так это в вопросе быстродействия. По однопоточным вычислениям процессор тестового OnePlus 11 справился хорошо, но вот по нескольким потокам вышла промашка - менее 5000 баллов. Наш опыт показывает, что от Snapdragon 8 Gen 2 разумно ждать более 5200 баллов. Возможно, дело - в недостаточно отлаженной прошивке. Образец ведь ещё не серийный, и потому, вестимо, задействует OxygenOS 13 вместо ColorOS 13. Если всё пойдёт по плану, OnePlus 11 для мира вне Китая будет представлен 7 февраля.