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Qualcomm представила чипсет для смартфонов среднего уровня - Snapdragon 7 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (Изображение: Qualcomm)
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (Изображение: Qualcomm)
Qualcomm официально представила новый чипсет для смартфонов среднего уровня. Snapdragon 7 Gen 1 получил процессор с ядрами Cortex-A710 и Cortex-A510, а также встроенную графику Adreno 662. Ожидается, что дебютирует новинка вместе со смартфоном от Oppo
Anil Ganti, 🇺🇸 🇮🇹 ...
5G ARM Android свежие релизы

Компания Qualcomm презентовала чипсет Snapdragon 7 Gen 1, предназначенный для смартфонов среднего уровня 2022 года выпуска. Новинка стала второй по счету моделью после Snapdragon 8 Gen 1. В отличие от последнего, у Snapdragon 7 Gen 1 нет главного сверхпроизводительного ядра, но вместе с тем имеющиеся ядра выполнены на баз самой современной архитектуры ARM и графика в чипе также новая. Qualcomm также подтвердила, что смартфоны на базе нового чипсета появятся во второй половине 2022, а первыми новинку в своих гаджетах испробуют Oppo, Honor и Xiaomi.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 поддерживает разные конфигурации модуля камеры, включая комбинации в виде единого фотосенсора на 200 МП, двух сенсоров на 64 + 20 МП или трех сенсоров с разрешением 25 МП каждый. В чипе интегрированы целых три 14-битных ISP (цифровой сигнальный процессор), которые способны обрабатывать видео в 720p с частотой 480 к/с и 4K HDR видео с частотой 30 к/с, а также поддерживают HDR10+, HDR10 и HLG. Процессорная часть Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 включает четыре ядра Cortex-A710 с максимальной частотой 2.4 ГГц и еще четыре энергоэффективных ядра Cortex-A510.

Модель встроенной графики у Snapdragon 7 Gen 1 по некой причине не названа, но предполагаем, что это будет Adreno 662, которая обеспечит прирост производительности 20% относительно предшественницы. Данная графика способна выводить изображение на QHD+ дисплей с частотой 60 Гц или FHD+ дисплей с частотой до 144 Гц. Дополнительно поддерживается подключение внешних дисплеев с разрешением QHD+ и частотой обновления до 144 Гц. Из дополнительных особенностей наиболее интересно выглядит так называемый Adreno Frame Motion Engine, способный "удвоить частоту кадров".

За беспроводные возможности Snapdragon 7 Gen 1 отвечает модуль Qualcomm FastConnect 6900 с поддержкой Wi-Fi 6E (до 3.6 Гбит/с). Он также поддерживает Bluetooth 5.3  и кодеки Qualcomm aptX Voice, aptX Lossless, aptX Adaptive. Чипсет также совместим с самыми распространенными навигационными системами GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC и имеет двухдиапазонный приемник GPS (L1/L5).

Характеристики Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (Изображение: Qualcomm)
Характеристики Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 (Изображение: Qualcomm)

Источник(и)

Qualcomm

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Anil Ganti
Автор исходного текста: Anil Ganti - Senior Tech Writer - 941 статей на Notebookcheck c 2019 года
contact me via: @AnilGanti, LinkedIn
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2777 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Anil Ganti, 2022-05-20 (Update: 2022-05-20)