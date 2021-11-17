Qualcomm анонсировала процессор для компьютеров на Windows, который составит конкуренцию Apple M1
Qualcomm надоело проигрывать Apple и ее процессорам M-серии - компания анонсировала свой первый высокопроизводительный ARM-чипсет для компьютеров на Windows. Для выполнения поставленной задачи чипмейкер даже набрал в команду разработчиков нескольких специалистов, занимавшихся созданием Apple M1. Первые тестовые образцы новых процессоров отправятся к производителям ПК и ноутбуков примерно через 9 месяцев, а первые коммерческие устройства на их базе выйдут в продажу ориентировочно к 2023 году. При этом в Qualcomm планируют серьезно поднять производительность процессорной части и встроенной графики Adreno.
Анонс опубликовал технический директор Qualcomm Джеймс Томпсон (James Thompson) на совместном мероприятии с инвесторами. При этом компания, судя по всему, собирается обойти и Intel, так как в анонсе утверждается, что новый процессор “разрабатывается, чтобы стать эталоном производительности среди устройств на Windows”. Учитывая, что Apple M1 Pro и M1 Max по производительности не уступают потребительским настольным процессорам Intel, Qualcomm впоследствии может действительно занять место Intel среди компьютеров и ноутбуков на базе Windows.
Однако текущие попытки Qualcomm освоить мир устройств на Windows (Windows on Arm) не увенчались особым успехом. Процессоры Snapdragon 8cx Gen1 и Gen 2 обеспечивают хорошую автономность - доказано на примере Samsung Galaxy Book S - но производительность у них значительно ниже, чем у решений Apple и Intel. Впрочем, Qualcomm явно сделала сильную ставку на приобретении компании Nuvia (за 1.4 миллиарда долларов), занимающейся разработкой процессоров и имеющей в своем штате специалистов, что занимались созданием чипов для Apple.
Apple сделала большой шаг вперед с переходом на ARM, что позволило компании действительно сильно выделить свою продукцию на фоне конкурентов. Процессоры Apple отличаются высокой энергоэффективностью и отличной производительностью при малом потреблении. Текущие чипы Intel Alder Lake также хороши в производительности, но энергопотребление у них очень высокое. С такими исходными данными, Qualcomm, если ей удастся достичь уровня Apple, сможет с легкостью захватить себе категорию ноутбуков, планшетов и трансформеров на базе Windows.