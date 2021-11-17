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Qualcomm анонсировала процессор для компьютеров на Windows, который составит конкуренцию Apple M1

Команда Nuvia займется разработкой новой архитектуры для будущего процессора Qualcomm (Изображение: Qualcomm)
Команда Nuvia займется разработкой новой архитектуры для будущего процессора Qualcomm (Изображение: Qualcomm)
Qualcomm анонсировала выпуск первого высокопроизводительного ARM-процессора для компьютеров на Windows в 2023 году. Новый чип будет разрабатываться командой специалистов Nuvia, в которую недавно вошли несколько специалистов, ранее работавших над процессорами Apple
Sanjiv Sathiah, 🇺🇸 🇵🇹 ...
Apple ARM Alder Lake ноутбуки Windows
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Qualcomm надоело проигрывать Apple и ее процессорам M-серии - компания анонсировала свой первый высокопроизводительный ARM-чипсет для компьютеров на Windows. Для выполнения поставленной задачи чипмейкер даже набрал в команду разработчиков нескольких специалистов, занимавшихся созданием Apple M1. Первые тестовые образцы новых процессоров отправятся к производителям ПК и ноутбуков примерно через 9 месяцев, а первые коммерческие устройства на их базе выйдут в продажу ориентировочно к 2023 году. При этом в Qualcomm планируют серьезно поднять производительность процессорной части и встроенной графики Adreno.

Анонс опубликовал технический директор Qualcomm Джеймс Томпсон (James Thompson) на совместном мероприятии с инвесторами. При этом компания, судя по всему, собирается обойти и Intel, так как в анонсе утверждается, что новый процессор “разрабатывается, чтобы стать эталоном производительности среди устройств на Windows”. Учитывая, что Apple M1 Pro и M1 Max по производительности не уступают потребительским настольным процессорам Intel, Qualcomm впоследствии может действительно занять место Intel среди компьютеров и ноутбуков на базе Windows.

Однако текущие попытки Qualcomm освоить мир устройств на Windows (Windows on Arm) не увенчались особым успехом. Процессоры Snapdragon 8cx Gen1 и Gen 2 обеспечивают хорошую автономность - доказано на примере Samsung Galaxy Book S - но производительность у них значительно ниже, чем у решений Apple и Intel. Впрочем, Qualcomm явно сделала сильную ставку на приобретении компании Nuvia (за 1.4 миллиарда долларов), занимающейся разработкой процессоров и имеющей в своем штате специалистов, что занимались созданием чипов для Apple.

Apple сделала большой шаг вперед с переходом на ARM, что позволило компании действительно сильно выделить свою продукцию на фоне конкурентов. Процессоры Apple отличаются высокой энергоэффективностью и отличной производительностью при малом потреблении. Текущие чипы Intel Alder Lake также хороши в производительности, но энергопотребление у них очень высокое. С такими исходными данными, Qualcomm, если ей удастся достичь уровня Apple, сможет с легкостью захватить себе категорию ноутбуков, планшетов и трансформеров на базе Windows.

Источник(и)

Qualcomm

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Sanjiv Sathiah
Автор исходного текста: Sanjiv Sathiah - Senior Tech Writer - 1338 статей на Notebookcheck c 2017 года
contact me via: @t3mporarybl1p
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2531 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Sanjiv Sathiah, 2021-11-17 (Update: 2021-11-17)

 