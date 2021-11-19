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Грядущие Android-флагманы получат поддержку 150-Вт быстрой зарядки

Слайд из презентации, указывающий на поддержку 150-Вт зарядки (Изображение: GSMArena)
Слайд из презентации, указывающий на поддержку 150-Вт зарядки (Изображение: GSMArena)
Сразу несколько источников утверждают, что топовые Android-смартфоны 2022 года получат поддержку невероятно быстрой зарядки благодаря Qualcomm
Deirdre O'Donnell, 🇺🇸 🇫🇷 ...
5G Android ARM слухи смартфоны и всё, что связано с ними
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На данный момент Qualcomm готовится к выпуску наследника Snapdragon 888, который, судя по данным в Сети, получит название 8 Gen1 (вместо Snapdragon 898) и должен быть презентован не ранее 30 ноября. Дополнительно стало известно, что новый топовый чипсет чипмейкера обеспечит поддержку надежной и быстрой зарядки на мощности вплоть до 150 Вт для смартфонов 2022 года выпуска.

На сегодняшний день первыми опробовать новый Snapdragon 8 Gen 1 собираются Xiaomi и Motorola - обе компании, по слухам, собираются представить новые флагманы вскоре после презентации Qualcomm.

Если верить известному информатору Digital Chat Station, все новые флагманские чипсеты Qualcomm будут поддерживать технологию QuickCharge (QC) с мощностью до 150 Вт - за исключением первых партий чипов.

То есть, предполагаемые Motorola Edge X/30 Ultra и Xiaomi 12 могут получить новый чипсет и не будут поддерживать супер-быструю зарядку, но более продвинутые Xiaomi 12 Pro/Ultra уже смогут преодолеть текущий предел в 120 Вт.

Стоит отметить, что Qualcomm не единственная на этом поприще - Oppo и OnePlus тоже активно развивают собственные технологии быстрой зарядки, потому, при желании, смогут использовать их в своих устройствах. Правда, тут есть нюанс: по данным все того же Digital Chat Station, Qualcomm может ограничить мощность сторонних технологий зарядки в смартфонах на базе Snapdragon. 

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Deirdre O'Donnell
Автор исходного текста: Deirdre O'Donnell - Автор материалов - 4481 статей на Notebookcheck c 2018 года
Я пишу статьи с тех пор, как получила диплом по направлению биомедицины. Учёба и знания в отношении биотехнологий заложили в меня твёрдую веру в то, что современные технологии смогут помочь улучшить наши здоровье, окружающую среду и жизнь. С тех пор мои интересы только расширились, и сейчас мне интересны все технологические новинки без исключения. Могу днями напролёт писать про хитрые разработки и всякие электронные штуковины. Мои прочие интересы - фотография, астрономия и стримы. И кофе.
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Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2537 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Deirdre O'Donnell, 2021-11-19 (Update: 2021-11-19)

 