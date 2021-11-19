Грядущие Android-флагманы получат поддержку 150-Вт быстрой зарядки
На данный момент Qualcomm готовится к выпуску наследника Snapdragon 888, который, судя по данным в Сети, получит название 8 Gen1 (вместо Snapdragon 898) и должен быть презентован не ранее 30 ноября. Дополнительно стало известно, что новый топовый чипсет чипмейкера обеспечит поддержку надежной и быстрой зарядки на мощности вплоть до 150 Вт для смартфонов 2022 года выпуска.
На сегодняшний день первыми опробовать новый Snapdragon 8 Gen 1 собираются Xiaomi и Motorola - обе компании, по слухам, собираются представить новые флагманы вскоре после презентации Qualcomm.
Если верить известному информатору Digital Chat Station, все новые флагманские чипсеты Qualcomm будут поддерживать технологию QuickCharge (QC) с мощностью до 150 Вт - за исключением первых партий чипов.
То есть, предполагаемые Motorola Edge X/30 Ultra и Xiaomi 12 могут получить новый чипсет и не будут поддерживать супер-быструю зарядку, но более продвинутые Xiaomi 12 Pro/Ultra уже смогут преодолеть текущий предел в 120 Вт.
Стоит отметить, что Qualcomm не единственная на этом поприще - Oppo и OnePlus тоже активно развивают собственные технологии быстрой зарядки, потому, при желании, смогут использовать их в своих устройствах. Правда, тут есть нюанс: по данным все того же Digital Chat Station, Qualcomm может ограничить мощность сторонних технологий зарядки в смартфонах на базе Snapdragon.