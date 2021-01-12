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CES 2021 | Qualcomm представила сканер отпечатков нового поколения, предназначенный для гибких смартфонов и планшетов

Сканер отпечатков Qualcomm 3D Sonic второго поколения (Изображение: Qualcomm)
Сканер отпечатков Qualcomm 3D Sonic второго поколения (Изображение: Qualcomm)
Qualcomm представила встраиваемый в дисплей сканер отпечатков 3D Sonic Sensor нового поколения. Новый сканер обеспечивает на 77% большую область считывания и на 50% быстрее своего предшественника, который был установлен в Samsung Galaxy S20 и Note20.
Sanjiv Sathiah, 🇺🇸
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Подэкранные сканеры отпечатков становятся все популярнее среди Android-смартфонов и судя по всему эта тенденция сохранится и в будущем. Сканер отпечатков первого поколения от Qualcomm устанавливался в смартфонах Samsung: Galaxy S10, Galaxy S20 и Galaxy Note20. Работали они хорошо, но у них были ограничения по скорости и площади считывания, но в Qualcomm говорят, что сканер 3D Sonic второго поколения исправит все эти недостатки. 

Новый сканер Qualcomm 3D Sonic будет доступен с увеличенной на 77% областью считывания и будет работать на 50% быстрее своего предшественника. Увеличенная активная область не только сделает процесс более удобным для пользователя, но также позволит захватывать больше биометрических данных, что увеличит скорость распознавания. Кроме того, сам сенсор очень тонкий (0.2 мм), что поможет производителям выпускать ультра-тонкие модели смартфонов; за счет малой толщины сканер также можно будет использовать в смартфонах с гибкими дисплеями, вроде Samsung Galaxy Z Fold.

Анонс от Qualcomm подоспел как раз перед презентацией флагманской линейки Samsung Galaxy S21 - вероятно именно в этих моделях и дебютирует новейший сканер. Для фанатов и любителей Samsung это станет хорошей новостью, так как у владельцев Galaxy S20 и Galaxy Note20 были жалобы на скорость и точность срабатывания сканера отпечатков.

(Изображение: Qualcomm)
(Изображение: Qualcomm)

Источник(и)

Qualcomm

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Sanjiv Sathiah, 2021-01-12 (Update: 2021-01-12)
Sanjiv Sathiah
Editor of the original article: Sanjiv Sathiah - News Editor - @t3mporarybl1p

 