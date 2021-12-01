Qualcomm анонсировала Snapdragon 8 Gen 1: техпроцесс 4 нм, 20% прирост производительности процессора, 30% улучшение энергоэффективности

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Частично улучшение характеристик Snapdragon 8 Gen 1 можно объяснить и новым 4-нм техпроцессом, по которому он будет изготовляться. А вот про графику известно мало помимо того, что она будет на 60% быстрее при использовании API Vulkan в сравнении с Snapdragon 888. Однако если верить все тем же утечкам, Qualcomm назовет новую графику Adreno 730. В любом случае, на презентации чипмейкер пообещал производительность на уровне настольных ПК для нового графического ускорителя.

Дополнительно на презентации был сделан упор на возможности встроенного ИИ в новом чипсете, который в 4 раза превосходит предыдущее решение. Дополнительно Snapdragon 8 Gen 1 получил 18-битный ISP, который постоянно активен во время работы устройства. Судя по всему, такой цифровой сигнальный процессор понадобился для работы функционала Snapdragon Sight, который подразумевает одновременную обработку изображения с трех камер в фоне; данный процессор также способен за 1 секунду обработать до 240 изображений в разрешении 12 МП.