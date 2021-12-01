Qualcomm анонсировала Snapdragon 8 Gen 1: техпроцесс 4 нм, 20% прирост производительности процессора, 30% улучшение энергоэффективности
Qualcomm официально анонсировала новый флагманский чипсет для Android-смартфонов - Snapdragon 8 Gen 1. Если верить чипмейкеру, новый чип предлагает массу улучшений в сравнении со Snapdragon 888:
- 20% увеличение производительности процессора
- 30% увеличение энергоэффективности процессора
- 30% увеличение производительности встроенной графики
- 25% снижение энергопотребления графики
Пока-что Qualcomm не раскрывала всех подробностей о Snapdragon 8 Gen 1, но достоверно известно, что он базируется на новой архитектуре ARM v9. Помимо того известно, что процессорная часть чипа будет иметь главное сверхпроизводительное ядро Cortex-X2, как у Dimensity 9000, которое будет работать на частоте вплоть до 3.0 ГГц. Если предыдущие утечки были верны, Snapdragon 8 Gen 1 будет также иметь новые процессорные ядра Cortex-A710 и Cortex-A510.
Частично улучшение характеристик Snapdragon 8 Gen 1 можно объяснить и новым 4-нм техпроцессом, по которому он будет изготовляться. А вот про графику известно мало помимо того, что она будет на 60% быстрее при использовании API Vulkan в сравнении с Snapdragon 888. Однако если верить все тем же утечкам, Qualcomm назовет новую графику Adreno 730. В любом случае, на презентации чипмейкер пообещал производительность на уровне настольных ПК для нового графического ускорителя.
Дополнительно на презентации был сделан упор на возможности встроенного ИИ в новом чипсете, который в 4 раза превосходит предыдущее решение. Дополнительно Snapdragon 8 Gen 1 получил 18-битный ISP, который постоянно активен во время работы устройства. Судя по всему, такой цифровой сигнальный процессор понадобился для работы функционала Snapdragon Sight, который подразумевает одновременную обработку изображения с трех камер в фоне; данный процессор также способен за 1 секунду обработать до 240 изображений в разрешении 12 МП.
Наконец, Snapdragon 8 Gen 1 получит новый модем Qualcomm X65 5G, который обеспечивает скорость соединения до 10 Гбит/с в мобильных сетях 5G. Данный модем также обеспечивает скорость до 3.6 Гбит/с в локальных беспроводных сетях стандарта Wi-Fi 6E. Дополнительно для Snapdragon 8 Gen 1 заявлена поддержка Bluetooth 5.2 и всех аудиокодеков Qualcomm aptX.