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Qualcomm анонсировала Snapdragon 8 Gen 1: техпроцесс 4 нм, 20% прирост производительности процессора, 30% улучшение энергоэффективности

Qualcomm представила новый флагманский чип в первый день мероприятия Tech Summit (Изображение: Qualcomm)
Qualcomm представила новый флагманский чип в первый день мероприятия Tech Summit (Изображение: Qualcomm)
Qualcomm провела официальный анонс Snapdragon 8 Gen 1 - нового флагманского чипсета. Новый чип во всем лучше предыдущего Snapdragon 888, а также получил поддержку новой функции always-on camera
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Android ARM смартфоны и всё, что связано с ними
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Qualcomm официально анонсировала новый флагманский чипсет для Android-смартфонов - Snapdragon 8 Gen 1. Если верить чипмейкеру, новый чип предлагает массу улучшений в сравнении со Snapdragon 888:

  • 20% увеличение производительности процессора
  • 30% увеличение энергоэффективности процессора
  • 30% увеличение производительности встроенной графики
  • 25% снижение энергопотребления графики

Пока-что Qualcomm не раскрывала всех подробностей о Snapdragon 8 Gen 1, но достоверно известно, что он базируется на новой архитектуре ARM v9. Помимо того известно, что процессорная часть чипа будет иметь главное сверхпроизводительное ядро Cortex-X2, как у Dimensity 9000, которое будет работать на частоте вплоть до 3.0 ГГц. Если предыдущие утечки были верны, Snapdragon 8 Gen 1 будет также иметь новые процессорные ядра Cortex-A710 и Cortex-A510.

(Изображение: Qualcomm)
(Изображение: Qualcomm)
(Изображение: Qualcomm)
(Изображение: Qualcomm)
(Изображение: Qualcomm)
(Изображение: Qualcomm)
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частичное?
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Частично улучшение характеристик Snapdragon 8 Gen 1 можно объяснить и новым 4-нм техпроцессом, по которому он будет изготовляться. А вот про графику известно мало помимо того, что она будет на 60% быстрее при использовании API Vulkan в сравнении с Snapdragon 888. Однако если верить все тем же утечкам, Qualcomm назовет новую графику Adreno 730. В любом случае, на презентации чипмейкер пообещал производительность на уровне настольных ПК для нового графического ускорителя. 

Дополнительно на презентации был сделан упор на возможности встроенного ИИ в новом чипсете, который в 4 раза превосходит предыдущее решение. Дополнительно Snapdragon 8 Gen 1 получил 18-битный ISP, который постоянно активен во время работы устройства. Судя по всему, такой цифровой сигнальный процессор понадобился для работы функционала Snapdragon Sight, который подразумевает одновременную обработку изображения с трех камер в фоне; данный процессор также способен за 1 секунду обработать до 240 изображений в разрешении 12 МП. 

Наконец, Snapdragon 8 Gen 1 получит новый модем Qualcomm X65 5G, который обеспечивает скорость соединения до 10 Гбит/с в мобильных сетях 5G. Данный модем также обеспечивает скорость до 3.6 Гбит/с в локальных беспроводных сетях стандарта Wi-Fi 6E. Дополнительно для Snapdragon 8 Gen 1 заявлена поддержка Bluetooth 5.2 и всех аудиокодеков Qualcomm aptX.

(Image source: Qualcomm)
(Image source: Qualcomm)

Источник(и)

Qualcomm

Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Автор материалов - 4621 статей на Notebookcheck c 2018 года
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
contact me via: @aldersonaj
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2551 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Alex Alderson, 2021-12- 1 (Update: 2021-12- 1)

 