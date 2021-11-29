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Компания Afon Technology разработала способ неинвазивного измерения уровня сахара в крови

Диабетикам больше не придется прокалывать палец для измерения сахара в крови (Изображение: Afon/Unsplash)
Диабетикам больше не придется прокалывать палец для измерения сахара в крови (Изображение: Afon/Unsplash)
Безболезненный неинвазивный способ измерения уровня сахара в крови разработала британская компания Afon Technology - на данный момент прибор уже проходит первые испытания. Особенность новинки в том, что она будет совместима с любым современным гаджетом - фитнес-трекером, умными часами или смартфоном
Daniel R Deakin, 🇺🇸
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Компания Afon Technology (графство Монмутшир, Уэльс) разрабатывает прибор для неинвазивного и безболезненного измерения уровня сахара в крови, который можно будет подключить к планшету, смартфону или другому умному гаджету. Датчик будет размещаться на запястье и сможет измерять все необходимые показатели не повреждая кожу. Наконец-то всем страдающим от диабета больше не придется прокалывать палец для быстрых тестов.

Датчик Afon будет работать через Bluetooth-соединение в паре с фирменным приложением, а значит пользователям не придется покупать новые умные часы или фитнес трекер ради отказа от иголок. Как указано в описании устройства на официальном сайте, “работа сенсора не зависит от модели вашего устройства или его операционной системы”. Также сообщается, что датчик способен постоянно отслеживать все важные показатели и пересылать их на смартфон или другое подключенное устройство, при этом никаких сменным запчастей и картриджей не требуется.

Сам глюкометр от Afon Technology пока что можно увидеть только на рендерах, где показано, как его можно надеть на ремешок от умных часов или фитнес-трекера (хоть это и не обязательно). Результаты первых клинических испытаний устройства успешные, один из экспертов по исследованию диабета заявил, что “прибор компании Afon был проверен в условиях гипер- и гипогликемии и команда специалистов была поражена возможностями этой технологии”.

Первые покупатели смогут приобрести глюкометр Afon ближе к концу 2022 года - терпеть осталось не так уж и долго. Новинка явно упростит жизнь многим людям: в компании Afon утверждают, что пациенты с диабетом первого типа за всю жизнь вынуждены замерять уровень глюкозы в крови примерно 80000 раз.

Датчик Afon на обратной стороне ремешка умных часов (Изображение: Afon)
Датчик Afon на обратной стороне ремешка умных часов (Изображение: Afon)
Датчик Afon (Изображение: Afon)
Датчик Afon (Изображение: Afon)

Источник(и)

Afon Technology, @AfonLtd, Med-Tech News

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Ноутбуки на Windows 11 получат боле...
Daniel R Deakin
Автор исходного текста: Daniel R Deakin - Ведущий редактор (новости) - 2496 статей на Notebookcheck c 2012 года
В восьмидесятые мне подарили Atari 800XL. Тогда меня и начал притягивать мир цифровой электроники. Обожаю писать про технологические прорывы, захватывающие воображение слухи и информацию от инсайдеров. Обладаю дипломом по направлению международных отношений и стратегических исследований, считаю главным в своей жизни семью, чтение, написание статей и путешествия. Пишу для Notebookcheck с 2012 года.
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2546 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Daniel R Deakin, 2021-11-29 (Update: 2021-11-29)

 