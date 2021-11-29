Компания Afon Technology разработала способ неинвазивного измерения уровня сахара в крови

Безболезненный неинвазивный способ измерения уровня сахара в крови разработала британская компания Afon Technology - на данный момент прибор уже проходит первые испытания. Особенность новинки в том, что она будет совместима с любым современным гаджетом - фитнес-трекером, умными часами или смартфоном

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Компания Afon Technology (графство Монмутшир, Уэльс) разрабатывает прибор для неинвазивного и безболезненного измерения уровня сахара в крови, который можно будет подключить к планшету, смартфону или другому умному гаджету. Датчик будет размещаться на запястье и сможет измерять все необходимые показатели не повреждая кожу. Наконец-то всем страдающим от диабета больше не придется прокалывать палец для быстрых тестов.

Датчик Afon будет работать через Bluetooth-соединение в паре с фирменным приложением, а значит пользователям не придется покупать новые умные часы или фитнес трекер ради отказа от иголок. Как указано в описании устройства на официальном сайте, “работа сенсора не зависит от модели вашего устройства или его операционной системы”. Также сообщается, что датчик способен постоянно отслеживать все важные показатели и пересылать их на смартфон или другое подключенное устройство, при этом никаких сменным запчастей и картриджей не требуется.

Сам глюкометр от Afon Technology пока что можно увидеть только на рендерах, где показано, как его можно надеть на ремешок от умных часов или фитнес-трекера (хоть это и не обязательно). Результаты первых клинических испытаний устройства успешные, один из экспертов по исследованию диабета заявил, что “прибор компании Afon был проверен в условиях гипер- и гипогликемии и команда специалистов была поражена возможностями этой технологии”.

Первые покупатели смогут приобрести глюкометр Afon ближе к концу 2022 года - терпеть осталось не так уж и долго. Новинка явно упростит жизнь многим людям: в компании Afon утверждают, что пациенты с диабетом первого типа за всю жизнь вынуждены замерять уровень глюкозы в крови примерно 80000 раз.