По данным Ookla, Qualcomm предлагает самые быстрые 5G-модемы

Компания Qualcomm опубликовала результаты исследования Ookla, в котором измерялась скорость абонентских устройств в 5G сетях США и Великобритании (первый квартал 2020 года). Итог исследования довольно предсказуем - у Qualcomm самые быстрые 5G-модемы на данный момент: Snapdragon 865 и Snapdragon 855+.

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Постепенно, но неотвратимо, количество доступных для производителей гаджетов 5G-чипсетов/модемов растет. Тем не менее, на данный момент выбор сводится к компонентам 3 больших игроков рынка: Qualcomm (производитель чипсетов Snapdragon), MediaTek (сейчас выводят на рынок новые чипсеты Dimensity) и Huawei, чьи чипсеты Kirin могут и вовсе пропасть с рынка из-за торгового конфликта Китая и США.

Ookla - разработчик популярного приложения для замера скорости интернет-соединения - выпустила отчет об исследовании скорости абонентских устройств в 5G-сетях США и Великобритании, которое проводилось на протяжении первого и второго квартала 2020 года. Главным итогом исследования стал такой вывод: самую высокую скорость в 5G сетях обеспечивают устройства на чипсетах Snapdragon. В частности, в США устройства на Snapdragon 855+ оказались на 67% быстрее во всех сетях от 2G до 5G "относительно ближайшего соперника".

Самыми быстрыми 5G-смартфонами в США, согласно этому исследованию, были признаны Motorola Edge+, OnePlus 8 и 8 Pro, LG V60 ThinQ и 5G-версии линейки Samsung Galaxy S20: S20, S20 Plus anи S20 Ultra. В Великобритании титул самого быстрого 5G-смартфона получил OnePlus 7 Pro 5G.

Вышеупомянутой модели на Snapdragon 855+ удалось в два раза превзойти ближайшего конкурента на чипсете MediaTek. Кроме того, согласно Ookla, 4G/LTE смартфон на Snapdragon на 44% быстрее устройств на Mediatek.