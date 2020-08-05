По данным Ookla, Qualcomm предлагает самые быстрые 5G-модемы
Постепенно, но неотвратимо, количество доступных для производителей гаджетов 5G-чипсетов/модемов растет. Тем не менее, на данный момент выбор сводится к компонентам 3 больших игроков рынка: Qualcomm (производитель чипсетов Snapdragon), MediaTek (сейчас выводят на рынок новые чипсеты Dimensity) и Huawei, чьи чипсеты Kirin могут и вовсе пропасть с рынка из-за торгового конфликта Китая и США.
Ookla - разработчик популярного приложения для замера скорости интернет-соединения - выпустила отчет об исследовании скорости абонентских устройств в 5G-сетях США и Великобритании, которое проводилось на протяжении первого и второго квартала 2020 года. Главным итогом исследования стал такой вывод: самую высокую скорость в 5G сетях обеспечивают устройства на чипсетах Snapdragon. В частности, в США устройства на Snapdragon 855+ оказались на 67% быстрее во всех сетях от 2G до 5G "относительно ближайшего соперника".
Самыми быстрыми 5G-смартфонами в США, согласно этому исследованию, были признаны Motorola Edge+, OnePlus 8 и 8 Pro, LG V60 ThinQ и 5G-версии линейки Samsung Galaxy S20: S20, S20 Plus anи S20 Ultra. В Великобритании титул самого быстрого 5G-смартфона получил OnePlus 7 Pro 5G.
Вышеупомянутой модели на Snapdragon 855+ удалось в два раза превзойти ближайшего конкурента на чипсете MediaTek. Кроме того, согласно Ookla, 4G/LTE смартфон на Snapdragon на 44% быстрее устройств на Mediatek.