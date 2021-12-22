Xiaomi 12 и 12 Pro засветились в официальном тизере
Xiaomi разместила небольшой тизер выхода новых флагманских смартфонов в социальной сети Weibo. В необычном для себя стиле, китайская компания почти полностью рассекретила внешность новинок, однако заинтриговала некой третьей моделью в линейке, помимо двух основных - Xiaomi 12X.
На изображении в тизере показаны Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro, что подтверждает сам производитель. Диагональ экрана стандартной модели составит 6.2 дюйма, а в роли чипсета будет выступать Snapdragon 8 Gen 1.
Некая интрига, впрочем, сохраняется, ведь дизайн Xiaomi 12X не показали. По слухам, данная модель получит Snapdragon 870, который является перевыпущенной версией Snapdragon 865.
Официальной выход флагманской линейки Xiaomi 12 состоится 28 декабря в Китае. Дата выхода Xiaomi 12 Ultra остается неизвестной, как и сроки официального анонса флагманов для международного рынка.
Источник(и)
Weibo (1) (2) (3), Sparrows News