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Xiaomi 12 и 12 Pro засветились в официальном тизере

Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12 (Изображение: Weibo)
Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12 (Изображение: Weibo)
Xiaomi приоткрыла завесу тайны над флагманской линейкой смартфонов Xiaomi 12 - помимо стандартной и Pro-модели, в нее вошел загадочный Xiaomi 12X. К сожалению, дисплеи новинок по-прежнему имеют отверстие под фронтальную камеру
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
Android из Китая смартфоны и всё, что связано с ними
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Xiaomi разместила небольшой тизер выхода новых флагманских смартфонов в социальной сети Weibo. В необычном для себя стиле, китайская компания почти полностью рассекретила внешность новинок, однако заинтриговала некой третьей моделью в линейке, помимо двух основных - Xiaomi 12X.

На изображении в тизере показаны Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro, что подтверждает сам производитель. Диагональ экрана стандартной модели составит 6.2 дюйма, а в роли чипсета будет выступать Snapdragon 8 Gen 1.

Некая интрига, впрочем, сохраняется, ведь дизайн Xiaomi 12X не показали. По слухам, данная модель получит Snapdragon 870, который является перевыпущенной версией Snapdragon 865.

Официальной выход флагманской линейки Xiaomi 12 состоится 28 декабря в Китае. Дата выхода Xiaomi 12 Ultra остается неизвестной, как и сроки официального анонса флагманов для международного рынка.

Изображение: Xiaomi)
Изображение: Xiaomi)
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Изображение: Xiaomi)

Источник(и)

Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Автор материалов - 4765 статей на Notebookcheck c 2018 года
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
contact me via: @aldersonaj
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2579 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Alex Alderson, 2021-12-22 (Update: 2021-12-22)

 