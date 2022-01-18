Презентация глобальной версии Redmi Note 11 состоится 28 января
Линейка Redmi Note 11 вышла в Китае пару месяцев назад, а теперь Xiaomi готова представить глобальные версии смартфонов для международного рынка.
Как сообщает официальный аккаунт производителя в Twitter, линейка Redmi Note 11 будет представлена 26 января.
Xiaomi пока-что не уточнила, какие именно модели будут представлены для международного рынка. По идее, Redmi Note 11 и Redmi Note 11 Pro станут лучшими вариантами для продажи вне Китая. Ожидается, что стандартная модель получит чипсет Snapdragon 680, который, как ни странно, не сможет выделиться на фоне Snapdragon 678, что был установлен в Redmi Note 10. В то же время, Redmi Note 11 Pro должен получит чуть более производительный Snapdragon 695.
Впрочем, иногда Xiaomi устанавливает совершенно разную начинку в модели для азиатского и международного рынка, потому точные характеристики новинок мы узнаем лишь через 8 дней.
This year, our #RedmiNote11Series is ready to #RiseToTheChallenge!— Xiaomi (@Xiaomi) January 18, 2022
Join us to witness the launch of this legend on January 26th at 20:00 (GMT+8)! pic.twitter.com/uAhHatRcN5