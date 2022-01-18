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Презентация глобальной версии Redmi Note 11 состоится 28 января

Redmi Note 11 Pro (Изображение: Xiaomi)
Redmi Note 11 Pro (Изображение: Xiaomi)
Xiaomi анонсировала презентацию глобальной версии серии смартфонов Redmi Note 11 - мероприятие состоится 26 января
Ricci Rox, 🇺🇸
Android ARM из Китая смартфоны и всё, что связано с ними
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Линейка Redmi Note 11 вышла в Китае пару месяцев назад, а теперь Xiaomi готова представить глобальные версии смартфонов для международного рынка.

Как сообщает официальный аккаунт производителя в Twitter, линейка Redmi Note 11 будет представлена 26 января.

Xiaomi пока-что не уточнила, какие именно модели будут представлены для международного рынка. По идее, Redmi Note 11 и Redmi Note 11 Pro станут лучшими вариантами для продажи вне Китая. Ожидается, что стандартная модель получит чипсет Snapdragon 680, который, как ни странно, не сможет выделиться на фоне Snapdragon 678, что был установлен в Redmi Note 10. В то же время, Redmi Note 11 Pro должен получит чуть более производительный Snapdragon 695.

Впрочем, иногда Xiaomi устанавливает совершенно разную начинку в модели для азиатского и международного рынка, потому точные характеристики новинок мы узнаем лишь через 8 дней.

Источник(и)

Xiaomi

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Ricci Rox
Автор исходного текста: Ricci Rox - Senior Tech Writer - 2118 статей на Notebookcheck c 2017 года
contact me via: @riccirox, LinkedIn
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2610 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Ricci Rox, 2022-01-18 (Update: 2022-01-18)

 