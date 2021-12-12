Новая литий-ионная батарея от Xiaomi с высоким содержанием кремния обещает 10% увеличение емкости при сохранении габаритов
За последние годы смартфоны сильно продвинулись в плане качества камеры и технологичности процессоров, но развитие аккумуляторных батарей идет крайне медленно. Компания Xiaomi решила ускорить эволюцию столь важного элемента, представив собственную разработку публике.
Если верить Xiaomi, китайскому производителю удалось усовершенствовать технологию наиболее массово используемых в смартфонах литий-ионных аккумуляторов. Если быть точным, то за счет повышенного содержания кремния, специалистам компании удалось на 10% увеличит емкость АКБ, при сохранении исходных габаритов. Соответственно, теперь Xiaomi сможет устанавливать батареи, например, на 5500 мАч в те модели, где ранее умещались только 5000 мАч. Да, увеличение емкости небольшое, но это лучше, чем ничего.
В Xiaomi говорят, что для достижения этого результата им пришлось на 300% увеличить количество кремния на аноде батареи. В сумме с оптимизированными алгоритмами работы ОС и чипсета, такое увеличение емкости должно дать заметное улучшение автономности. Массовое производство данного типа батарей Xiaomi начнет во второй половине 2022 года.
Breaking : ????#Xiaomi announced their upcoming High Silicon Lithium battery technology.— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) December 10, 2021
Battery Capacity increased by 10% in same volume & Battery life increased by 100 minutes.
Silicon Lithium battery production will start in Second half of 2022. pic.twitter.com/CIp1psKtzE