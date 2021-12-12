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Новая литий-ионная батарея от Xiaomi с высоким содержанием кремния обещает 10% увеличение емкости при сохранении габаритов

Новая батарея Xiaomi поступит в производство во второй половине 2022 (Изображение: CelltoPhone)
Новая батарея Xiaomi поступит в производство во второй половине 2022 (Изображение: CelltoPhone)
Xiaomi анонсировала новые батареи собственного производства. Компания обещает, что новая технология обеспечит на 10% больше емкости при сохранении габаритов за счет увеличения доли кремния
Ricci Rox, 🇺🇸 🇫🇷 ...
бизнес из Китая Наука смартфоны и всё, что связано с ними
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За последние годы смартфоны сильно продвинулись в плане качества камеры и технологичности процессоров, но развитие аккумуляторных батарей идет крайне медленно. Компания Xiaomi решила ускорить эволюцию столь важного элемента, представив собственную разработку публике.

Если верить Xiaomi, китайскому производителю удалось усовершенствовать технологию наиболее массово используемых в смартфонах литий-ионных аккумуляторов. Если быть точным, то за счет повышенного содержания кремния, специалистам компании удалось на 10% увеличит емкость АКБ, при сохранении исходных габаритов. Соответственно, теперь Xiaomi сможет устанавливать батареи, например, на 5500 мАч в те модели, где ранее умещались только 5000 мАч. Да, увеличение емкости небольшое, но это лучше, чем ничего.

В Xiaomi говорят, что для достижения этого результата им пришлось на 300% увеличить количество кремния на аноде батареи. В сумме с оптимизированными алгоритмами работы ОС и чипсета, такое увеличение емкости должно дать заметное улучшение автономности. Массовое производство данного типа батарей Xiaomi начнет во второй половине 2022 года. 

Источник(и)

Weibo

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Ricci Rox
Автор исходного текста: Ricci Rox - Senior Tech Writer - 2063 статей на Notebookcheck c 2017 года
contact me via: @riccirox, LinkedIn
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2569 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Ricci Rox, 2021-12-12 (Update: 2021-12-12)

 