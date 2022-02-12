Notebookcheck
, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 
 
 
 
 

Официально: Intel представит процессоры для майнинга, которые будут в 1000 раз эффективнее видеокарт

Грядущие чипы Intel "Bonanza" предположительно очень эффективны с алгоритмом SHA-256 (Изображение: Intel)
Грядущие чипы Intel "Bonanza" предположительно очень эффективны с алгоритмом SHA-256 (Изображение: Intel)
Ускорители для майнинга от Intel призваны подготовить компанию для перехода к модели Web 3.0. Больше всего эта новость должна обрадовать геймеров, которым теперь можно надеяться на окончание дефицита видеокарт
Enrico Frahn, 🇺🇸 🇫🇷 ...
криптовалюты бизнес
, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 

Продолжающийся взрывной рост популярности криптовалют, таких как Bitcoin, стал огромной проблемой для геймеров: большинству просто не удалось купить видеокарты, ведь за дефицитом ускорителей последовал огромный рост цен из-за майнеров и скальперов. Довольно удивительно, но похоже с этой ситуацией сможет разобраться Intel - причем вовсе не с помощью новых доступных видеокарт.

В своем официальном пресс-релизе, который составил Раджа М. Кодури (Raja M. Koduri, старший вице-президент подразделения архитектуры Intel), компания офциально сообщает о создании нового подразделения, которое "внесет свой вклад в развитие технологии блокчейн с помощью новых энергоэффективных ускорителей". В Intel признают, что на данный момент для майнинга используются "серьезные вычислительные мощности, которые требуют огромных затрат электроэнергии". Чтобы справиться с этой проблемой, компания решила разработать решения с высокой энергоэффективностью.

По сути, в Intel разрабатывают собственные ASIC и ранее в Сети уже появлялись утечки о них, утверждающие, что сами чипы получили кодовое наименование "Bonanza". Теперь же в Intel официально подтвердили, что уже в этом году намереваются выпустить ускорители блокчейн. Благодаря многолетним исследованиям в области криптографии и алгоритмов хеширования, в Intel уверенны, что новые фирменные ASIC обеспечат "в 1000 раз более высокое соотношение производительности на ватт затраченной энергии по сравнению с текущими видеокартами при работе с алгоритмом SHA-256".

Больше подробностей о своем участии в развитии технологии блокчейн Intel расскажет на предстоящей конференции International Solid State Circuit Conference в Сан-Франциско. Хотя видеокарты в основном не используются для майнинга Bitcoin (SHA-256), мы надеемся, что решения и усилия столь крупной компании помогут покончить с дефицитом видеокарт раз и навсегда.

Источник(и)

Intel, Tom's Hardware

, , , , , ,
частичное?
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 

Ещё по теме

Всего пару дней назад на VideoCardz описывали именно её (Изображение: VideoCarz)
Видеокарта Intel Arc Alchemist - предположительный аналог RTX 3070 Ti - засветилась в коротком ролике 07/02/2022
Обновленные Blade 15 и Blade 17 пойдут в продажу 22 февраля (Изображение: Razer)
Razer Blade 15 и Blade 17 теперь доступны с процессорами Intel Alder Lake и видеокартой Nvidia GeForce RTX 3080 Ti 28/01/2022
Acer Swift X 16 - первый ноутбук на базе Intel Arc (Изображение: Acer)
Acer Swift X 16 станет первым ноутбуком с видеокартой Intel Arc Alchemist 08/01/2022
Мобильные процессоры Intel Alder Lake (Изображение: Intel)
Intel презентовала мобильные процессоры 12 поколения Alder Lake-H во главе с Core i9-12900HK: разгон до 5 ГГЦ и максимальный TDP на уровне 115 Вт 05/01/2022
Ноутбуки с шильдиком Intel Evo 4.0 получат веб-камеры на 8 МП (Изображение: Intel)
Ноутбуки с сертификацией Intel Evo 4.0 получат веб-камеры на 8 МП 02/12/2021
Enrico Frahn
Автор исходного текста: Enrico Frahn - Автор материалов - 654 статей на Notebookcheck c 2021 года
Моя любовь к цифровым технологиям светилась ярким светом уже во времена Pentium II. Моды, разгон, коллекционирование редкого железа - с тех пор и по сей день эти занятия составляют немалую часть моей жизни. Во время учёбы в университет я заинтересовался и мобильные технологиями, ведь они могли так облегчить непростую жизнь студента! Закончив учёбу, я какое-то время работал в сфере маркетинга, занимаясь созданием цифрового материала. Ныне исследую все уголки Сети в поисках самых зажигательных и важных новостей для вас, читателей. Вне рабочего времени я интересуюсь мотоспортом, особенно - горным.
contact me via: LinkedIn
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2655 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
Этот важный материал точно понравится твоим друзьям в социальных сетях!
'
> Обзоры Ноутбуков, Смартфонов, Планшетов. Тесты и Новости > Новости > Архив новостей > Архив новостей за 2022 02 > Официально: Intel представит процессоры для майнинга, которые будут в 1000 раз эффективнее видеокарт
Enrico Frahn, 2022-02-12 (Update: 2022-02-12)

 