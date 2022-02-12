Официально: Intel представит процессоры для майнинга, которые будут в 1000 раз эффективнее видеокарт
Продолжающийся взрывной рост популярности криптовалют, таких как Bitcoin, стал огромной проблемой для геймеров: большинству просто не удалось купить видеокарты, ведь за дефицитом ускорителей последовал огромный рост цен из-за майнеров и скальперов. Довольно удивительно, но похоже с этой ситуацией сможет разобраться Intel - причем вовсе не с помощью новых доступных видеокарт.
В своем официальном пресс-релизе, который составил Раджа М. Кодури (Raja M. Koduri, старший вице-президент подразделения архитектуры Intel), компания офциально сообщает о создании нового подразделения, которое "внесет свой вклад в развитие технологии блокчейн с помощью новых энергоэффективных ускорителей". В Intel признают, что на данный момент для майнинга используются "серьезные вычислительные мощности, которые требуют огромных затрат электроэнергии". Чтобы справиться с этой проблемой, компания решила разработать решения с высокой энергоэффективностью.
По сути, в Intel разрабатывают собственные ASIC и ранее в Сети уже появлялись утечки о них, утверждающие, что сами чипы получили кодовое наименование "Bonanza". Теперь же в Intel официально подтвердили, что уже в этом году намереваются выпустить ускорители блокчейн. Благодаря многолетним исследованиям в области криптографии и алгоритмов хеширования, в Intel уверенны, что новые фирменные ASIC обеспечат "в 1000 раз более высокое соотношение производительности на ватт затраченной энергии по сравнению с текущими видеокартами при работе с алгоритмом SHA-256".
Больше подробностей о своем участии в развитии технологии блокчейн Intel расскажет на предстоящей конференции International Solid State Circuit Conference в Сан-Франциско. Хотя видеокарты в основном не используются для майнинга Bitcoin (SHA-256), мы надеемся, что решения и усилия столь крупной компании помогут покончить с дефицитом видеокарт раз и навсегда.