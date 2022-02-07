Видеокарта Intel Arc Alchemist - предположительный аналог RTX 3070 Ti - засветилась в коротком ролике
Пару дней назад ресурс VideoCardz опубликовал снимки готовящейся к выходу видеокарты Intel Arc Alchemist. Тем не менее, с учетом 8 чипов памяти и TGP на уровне 225 Вт, многие предположили, что это на самом деле Nvidia GeForce RTX 3070 Ti.
Тем не менее, пользователь Twitter Ayxerious опубликовал короткое видео с реальной видеокартой Intel Arc, которая максимально похожа на описанный VideoCardz ускоритель. Ролик также позволяет увидеть, что у грядущей новинки будет три порта DisplayPort 2.0 и один HDMI. Дополнительно становится понятно, что видеокарта получилась двухслотовой и обладает системой охлаждения с двумя кулерами.
Помимо видеоролика, в Twitter также выложили фото платы Intel Arc в высоком разрешении (спасибо пользователю Bionic Squash). По снимкам становится ясно, что на плате действительно имеется восемь чипов памяти GDDR6, а также 10-фазная система питания. То есть, судя по всем этим данным, новая видеокарта станет одной из самых производительных в серии Intel Arc Alchemist.
Достигнет ли видеокарта Intel уровня производительности Nvidia RTX 3070 Ti? Ответить на этот вопрос получится только с помощью тестов - с нетерпением ждем появления новинок в нашей лаборатории.
Just fyi I have no idea where this is from. pic.twitter.com/QEJs7D7Tmb— Ayxerious (@ayxerious) February 5, 2022
Источник(и)
Tom's Hardware, Bionic Squash в Twitter, Ayxerious в Twitter, VideoCardz