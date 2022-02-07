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Видеокарта Intel Arc Alchemist - предположительный аналог RTX 3070 Ti - засветилась в коротком ролике

Всего пару дней назад на VideoCardz описывали именно её (Изображение: VideoCarz)
Всего пару дней назад на VideoCardz описывали именно её (Изображение: VideoCarz)
В Twitter была опубликована короткая видеозапись с невышедшей видеокартой Intel Arc Alchemist. Благодаря ролику новый ускоритель можно рассмотреть во всей красе: двухслотовая система охлаждения, два кулера - дизайн максимально напоминает предыдущие утечки на VideoCardz.
Fawad Murtaza, 🇺🇸 🇫🇷 ...
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Пару дней назад ресурс VideoCardz опубликовал снимки готовящейся к выходу видеокарты Intel Arc Alchemist. Тем не менее, с учетом 8 чипов памяти и TGP на уровне 225 Вт, многие предположили, что это на самом деле Nvidia GeForce RTX 3070 Ti.

Тем не менее, пользователь Twitter Ayxerious опубликовал короткое видео с реальной видеокартой Intel Arc, которая максимально похожа на описанный VideoCardz ускоритель. Ролик также позволяет увидеть, что у грядущей новинки будет три порта DisplayPort 2.0 и один HDMI. Дополнительно становится понятно, что видеокарта получилась двухслотовой и обладает системой охлаждения с двумя кулерами.

Помимо видеоролика, в Twitter также выложили фото платы Intel Arc в высоком разрешении (спасибо пользователю Bionic Squash). По снимкам становится ясно, что на плате действительно имеется восемь чипов памяти GDDR6, а также 10-фазная система питания. То есть, судя по всем этим данным, новая видеокарта станет одной из самых производительных в серии Intel Arc Alchemist.

Достигнет ли видеокарта Intel уровня производительности Nvidia RTX 3070 Ti? Ответить на этот вопрос получится только с помощью тестов - с нетерпением ждем появления новинок в нашей лаборатории.

Плата видеокарты Intel Arc (Изображение: Bionic Squash, Twitter)
Плата видеокарты Intel Arc (Изображение: Bionic Squash, Twitter)

Источник(и)

Tom's Hardware, Bionic Squash в Twitter, Ayxerious в Twitter, VideoCardz

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Fawad Murtaza
Автор исходного текста: Fawad Murtaza - Tech Writer - 77 статей на Notebookcheck c 2021 года
contact me via: LinkedIn
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2647 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Fawad Murtaza, 2022-02- 7 (Update: 2022-02- 7)

 