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CES 2022 | Intel презентовала мобильные процессоры 12 поколения Alder Lake-H во главе с Core i9-12900HK: разгон до 5 ГГЦ и максимальный TDP на уровне 115 Вт

Мобильные процессоры Intel Alder Lake (Изображение: Intel)
Мобильные процессоры Intel Alder Lake (Изображение: Intel)
Intel официально представила мобильные процессоры семейства Alder Lake-H. Старшим чипом модельного ряда стал Core i9-12900HK, который, как сообщает Intel, превосходит по энергоэффективности Apple M1 Max и Ryzen 9 5900HX. Дополнительно на презентации были представлены мобильные линейки чипов Alder Lake-P и Alder Lake-U
Vaidyanathan Subramaniam, 🇺🇸
свежие релизы Alder Lake игры и всё, что связано с ними
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Со времен выхода настольных процессоров 12 поколения Alder Lake-S в прошлом году, Intel теперь официально представила их мобильные варианты Alder Lake-H - презентация прошла в рамках выставки CES 2022. Мобильные чипы получили TDP от 9 до 125 Вт и построены на техпроцессе Intel 7, что является маркетинговым обозначением 10-нм Enhanced SuperFin техпроцесса.

Как и настольные чипы, мобильные Alder Lake получили гибридную архитектуру с мощными и энергоэкономными ядрами, встроенный аппаратный планировщик Intel Thread Director, а также поддержку оперативной памяти DDR5 и интерфейса PCIe 5.

В рамках презентации Intel представила сразу три семейства чипов 12 поколения: высокопроизводительные H-модели для геймеров и энтузиастов с TDP 45 Вт, P-серия производительных для тонких и легких ноутбуков с TDP 28 Вт и U-серия чипов для ультра-тонких ноутбуков с TDP 9 - 15 Вт.

Мобильные процессоры Intel Alder Lake (Изображение: Intel)
Мобильные процессоры Intel Alder Lake (Изображение: Intel)
Intel Alder Lake-H Core i9-12900HK (Изображение: Intel)
Intel Alder Lake-H Core i9-12900HK (Изображение: Intel)
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частичное?
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Процессоры Intel Alder Lake-H

В семейство мобильных процессоров Alder Lake-H вошли 8 моделей, начиная с восьмиядерного Core i5-12450H (12 потоков, четыре производительных ядра, четыре энергоэффективных) и заканчивая Core i9-12900HK (20 потоков, шесть производительных ядер и восемь энергоэффективных). Заявленный базовый уровень TDP составляет 45 Вт у Core i7-12650H, Core i7-12700H и Core i7-12800H, а Core i9-12900H и Core i9-12900HK увеличенный до 115 Вт теплопакет. В свою очередь, для всех моделей Core i5 TDP ограничен до 95 Вт.

Чипы H-серии поддерживают оперативную память вплоть до DDR5-4800, куда входит также поддержка DDR4-3200, LPDDR5-5200 и LPDDR4x-4267. Максимальное количество процессорных линий PCIe - 20. Из них 8 линий PCIe 4 и 12 линий PCIe 3.

Особенности платформы Intel Alder Lake-H (Изображение: Intel)
Особенности платформы Intel Alder Lake-H (Изображение: Intel)
Поддерживаемые технологии (Изображение: Intel)
Поддерживаемые технологии (Изображение: Intel)
Модельный ряд семейства Alder Lake-H (Изображение: Intel)
Модельный ряд семейства Alder Lake-H (Изображение: Intel)

Производительность на ватт выше, чем у Apple M1 Max и Ryzen 9 5900HX

Intel утверждает, что производительность на ватт у Alder Lake-H hвыше, чем у Apple M1 Max и AMD Ryzen 9 5900HX. Пока-что м не можем подтвердить это обещание при помощи независимых тестов, потому придется довольствоваться предоставленной чипмейкером информацией.

Согласно Intel, Core i9-12900HK на 28% производительнее в играх по сравнению с Core i9-11980HK, когда работает в связке с RTX 3080 при разрешении 1080p и на высоких настройках качества графики. При этом уточняется, что RTX 3080 в обновленном MSI GE76 Raider имеет TGP 165 Вт, в то время как предыдущая модель на Core i9-11980HK (MSI GE76 Raider) имела показатель на уровне 155 Вт. У слову, 165-ваттная RTX 3080 установлена в Lenovo Legion 7 на базе Ryzen 9 5900HX, но и над ним чипмейкер заявляет 28% превосходство в случае использования Core i9-12900HK.

График производительности на ватт: Intel Alder Lake-H превосходит Apple M1 Max и AMD Ryzen 9 5900HX (Изображение: Intel)
График производительности на ватт: Intel Alder Lake-H превосходит Apple M1 Max и AMD Ryzen 9 5900HX (Изображение: Intel)
Сравнение Intel Core i9-12900HK с Core i9-11980HK в играх (Изображение: Intel)
Сравнение Intel Core i9-12900HK с Core i9-11980HK в играх (Изображение: Intel)
Intel Core i9-1290Сравнение Intel Core i9-12900HK, Core i9-11980HK и Ryzen 9 5900HX в играх (Изображение: Intel)
Intel Core i9-1290Сравнение Intel Core i9-12900HK, Core i9-11980HK и Ryzen 9 5900HX в играх (Изображение: Intel)
Дополнительная информация (Изображение: Intel)
Дополнительная информация (Изображение: Intel)

Дополнительно Intel утверждает, что новые процессоры обеспечивают значительный прирост производительности в приложениях для разработки цифрового контента, вроде Adobe Premiere, Lightroom Classic, Blender и Autodesk. 

Intel Core i9-12900HK, Core i9-11980HK, Ryzen 9 5900HX, M1 Max и M1 Pro - Производительность в приложениях (Изображение: Intel)
Intel Core i9-12900HK, Core i9-11980HK, Ryzen 9 5900HX, M1 Max и M1 Pro - Производительность в приложениях (Изображение: Intel)
Intel Core i9-12900HK, Core i9-11980HK, Ryzen 9 5900HX, M1 Max и M1 Pro - Производительность в приложениях (Изображение: Intel)
Intel Core i9-12900HK, Core i9-11980HK, Ryzen 9 5900HX, M1 Max и M1 Pro - Производительность в приложениях (Изображение: Intel)
Дополнительная информация (Изображение: Intel)
Дополнительная информация (Изображение: Intel)

В 2022 году будет выпущено более 100 различных ноутбуков на базе процессоров Intel Alder Lake-H - многие из них уже анонсированы на выставке CES 2022.

Ноутбуки на Intel Alder Lake-H (Изображение: Intel)
Ноутбуки на Intel Alder Lake-H (Изображение: Intel)

Семейства процессоров Intel Alder Lake-P и Alder Lake-U

Также Intel представила процессоры P- и U-серии, но об их производительности подробно решила не рассказывать.

Чипы Alder Lake P ранжируются от младшего 10-ядерного 12-поточного Core i3-1220P (два производительных ядра, восемь экономных) до старшего Core i7-1280P, который содержит шесть производительных ядер и восемь экономных (14 ядер, 20 потоков). Теплопакет Alder Lake-P вкладывается в рамки 28 - 64 Вт.

Серия Alder Lake-U разбита на два сегмента с 9-Вт и 15-Вт моделями. Первые из них стартуют с 5-ядерного 6-поточного Celeron 7300 и Pentium 8500 и заканчиваются на Core i7-1260U с 10 ядрами и 12 потоками; версии с 15 Вт стартуют с 5-ядерного 6-поточного Celeron 7305 и Pentium 8505 и заканчиваются на 10-ядерном 12-поточном Core i7-1265U. Максимальный TDP у 9-Вт чипов может достигать 29 Вт, а у 15-Вт - до 55 Вт (в зависимости от настроек производителя ноутбука).

Чипы Intel Alder Lake-P с TDP 28 Вт (Изображение: Intel)
Чипы Intel Alder Lake-P с TDP 28 Вт (Изображение: Intel)
Чипы Intel Alder Lake-U с TDP 15 Вт (Изображение: Intel)
Чипы Intel Alder Lake-U с TDP 15 Вт (Изображение: Intel)
Чипы Intel Alder Lake-U с TDP 9 Вт (Изображение: Intel)
Чипы Intel Alder Lake-U с TDP 9 Вт (Изображение: Intel)

Источник(и)

Пресс-релиз Intel

Vaidyanathan Subramaniam
Автор исходного текста: Vaidyanathan Subramaniam - Ведущий редактор - 1470 статей на Notebookcheck c 2012 года
Я учился на клеточного и молекулярного биолога, но именно компьютеры всегда были едва ли не главной частью моей жизни. Первый компьютер появился у меня в 1998 году. Мой интерес к миру технологий с тех пор вырос и расширился. С 2017 года я пишу материалы для Notebookcheck, это - большой успех и результат тех долгих лет, в течение которых я давал ценные советы и оказывал помощь всевозможным друзьям и знакомым. Сейчас я пишу новости и делаю обзоры, важные как для индийского читателя, так и для всего мира. В те часы, когда я не занят чтением/написанием новостей технологического мира или проведением испытаний очередной железки, я стараюсь расслабиться при помощи чтения, душевной музыки или вышедшей недавно игры.
contact me via: @Geeky_Vaidy
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2590 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Vaidyanathan Subramaniam, 2022-01- 5 (Update: 2022-01- 5)

 