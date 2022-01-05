CES 2022 | Intel презентовала мобильные процессоры 12 поколения Alder Lake-H во главе с Core i9-12900HK: разгон до 5 ГГЦ и максимальный TDP на уровне 115 Вт
Со времен выхода настольных процессоров 12 поколения Alder Lake-S в прошлом году, Intel теперь официально представила их мобильные варианты Alder Lake-H - презентация прошла в рамках выставки CES 2022. Мобильные чипы получили TDP от 9 до 125 Вт и построены на техпроцессе Intel 7, что является маркетинговым обозначением 10-нм Enhanced SuperFin техпроцесса.
Как и настольные чипы, мобильные Alder Lake получили гибридную архитектуру с мощными и энергоэкономными ядрами, встроенный аппаратный планировщик Intel Thread Director, а также поддержку оперативной памяти DDR5 и интерфейса PCIe 5.
В рамках презентации Intel представила сразу три семейства чипов 12 поколения: высокопроизводительные H-модели для геймеров и энтузиастов с TDP 45 Вт, P-серия производительных для тонких и легких ноутбуков с TDP 28 Вт и U-серия чипов для ультра-тонких ноутбуков с TDP 9 - 15 Вт.
Процессоры Intel Alder Lake-H
В семейство мобильных процессоров Alder Lake-H вошли 8 моделей, начиная с восьмиядерного Core i5-12450H (12 потоков, четыре производительных ядра, четыре энергоэффективных) и заканчивая Core i9-12900HK (20 потоков, шесть производительных ядер и восемь энергоэффективных). Заявленный базовый уровень TDP составляет 45 Вт у Core i7-12650H, Core i7-12700H и Core i7-12800H, а Core i9-12900H и Core i9-12900HK увеличенный до 115 Вт теплопакет. В свою очередь, для всех моделей Core i5 TDP ограничен до 95 Вт.
Чипы H-серии поддерживают оперативную память вплоть до DDR5-4800, куда входит также поддержка DDR4-3200, LPDDR5-5200 и LPDDR4x-4267. Максимальное количество процессорных линий PCIe - 20. Из них 8 линий PCIe 4 и 12 линий PCIe 3.
Производительность на ватт выше, чем у Apple M1 Max и Ryzen 9 5900HX
Intel утверждает, что производительность на ватт у Alder Lake-H hвыше, чем у Apple M1 Max и AMD Ryzen 9 5900HX. Пока-что м не можем подтвердить это обещание при помощи независимых тестов, потому придется довольствоваться предоставленной чипмейкером информацией.
Согласно Intel, Core i9-12900HK на 28% производительнее в играх по сравнению с Core i9-11980HK, когда работает в связке с RTX 3080 при разрешении 1080p и на высоких настройках качества графики. При этом уточняется, что RTX 3080 в обновленном MSI GE76 Raider имеет TGP 165 Вт, в то время как предыдущая модель на Core i9-11980HK (MSI GE76 Raider) имела показатель на уровне 155 Вт. У слову, 165-ваттная RTX 3080 установлена в Lenovo Legion 7 на базе Ryzen 9 5900HX, но и над ним чипмейкер заявляет 28% превосходство в случае использования Core i9-12900HK.
Дополнительно Intel утверждает, что новые процессоры обеспечивают значительный прирост производительности в приложениях для разработки цифрового контента, вроде Adobe Premiere, Lightroom Classic, Blender и Autodesk.
В 2022 году будет выпущено более 100 различных ноутбуков на базе процессоров Intel Alder Lake-H - многие из них уже анонсированы на выставке CES 2022.
Семейства процессоров Intel Alder Lake-P и Alder Lake-U
Также Intel представила процессоры P- и U-серии, но об их производительности подробно решила не рассказывать.
Чипы Alder Lake P ранжируются от младшего 10-ядерного 12-поточного Core i3-1220P (два производительных ядра, восемь экономных) до старшего Core i7-1280P, который содержит шесть производительных ядер и восемь экономных (14 ядер, 20 потоков). Теплопакет Alder Lake-P вкладывается в рамки 28 - 64 Вт.
Серия Alder Lake-U разбита на два сегмента с 9-Вт и 15-Вт моделями. Первые из них стартуют с 5-ядерного 6-поточного Celeron 7300 и Pentium 8500 и заканчиваются на Core i7-1260U с 10 ядрами и 12 потоками; версии с 15 Вт стартуют с 5-ядерного 6-поточного Celeron 7305 и Pentium 8505 и заканчиваются на 10-ядерном 12-поточном Core i7-1265U. Максимальный TDP у 9-Вт чипов может достигать 29 Вт, а у 15-Вт - до 55 Вт (в зависимости от настроек производителя ноутбука).
Источник(и)
Пресс-релиз Intel