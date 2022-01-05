Intel официально представила мобильные процессоры семейства Alder Lake-H. Старшим чипом модельного ряда стал Core i9-12900HK, который, как сообщает Intel, превосходит по энергоэффективности Apple M1 Max и Ryzen 9 5900HX. Дополнительно на презентации были представлены мобильные линейки чипов Alder Lake-P и Alder Lake-U

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Со времен выхода настольных процессоров 12 поколения Alder Lake-S в прошлом году, Intel теперь официально представила их мобильные варианты Alder Lake-H - презентация прошла в рамках выставки CES 2022. Мобильные чипы получили TDP от 9 до 125 Вт и построены на техпроцессе Intel 7, что является маркетинговым обозначением 10-нм Enhanced SuperFin техпроцесса.

Как и настольные чипы, мобильные Alder Lake получили гибридную архитектуру с мощными и энергоэкономными ядрами, встроенный аппаратный планировщик Intel Thread Director, а также поддержку оперативной памяти DDR5 и интерфейса PCIe 5.