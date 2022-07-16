Производительность настольной видеокарты Intel Arc A750 находится на уровне Nvidia RTX 3060
Доселе дискретные видеокарты Intel Arc не могли соревноваться с аналогами от Nvidia и AMD. К примеру, не так давно мы протестировали Intel Arc A370M и выяснили, что уровень производительности у нее довольно мал. На этот раз Intel опубликовала собственные бенчмарки новой видеокарты Arc A750. Учтите, что к таким данным стоит относится с легкой долей скепсиса, так как впоследствии на практике реальные значения вполне могут оказаться ниже.
Тестовая сборка с видеокартой Intel Arc A750 была основана на процессоре Intel Core i9-12900K, который был установлен на материнской плате Asus ROG Maximus Z690 Hero с 32 ГБ оперативной памяти DDR5-4800 и NVMe SSD Corsair MP600 Pro; в качестве операционной системы выступала Windows 11. Всего на новом ускорителе были протестированы 5 игр, включая F1 2021, Cyberpunk 2077, Control, Borderlands 3 и Fortnite, во всех из которых Arc A750 удалось превзойти Nvidia GeForce RTX 3060. Все игры тестировались в разрешении 2560 x 1440 с высоким качеством графики. Больше всего разница в производительности была заметна в F1 2021, где ускоритель Intel сумел выдать 192 к/с, тогда как RTX 3060 обеспечивала 164 к/с.
Пока что полные характеристики Intel Arc A750 неизвестны, но судя по утечкам, видеокарта имеет 12 или 16 ГБ видеопамяти, подключенные по 192-битной шине и потребляет 225 Вт. По идее такие исходные данные делают ее равным конкурентом RTX 3060, если конечно Intel сумеют выпустить нормальные драйвера без ошибок. О сроках выхода Arc A750 в продажу Intel не обмолвились, но раз уж корпорация решила похвалиться результатами в играх, релиз не заставит себя ждать.