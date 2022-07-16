Производительность настольной видеокарты Intel Arc A750 находится на уровне Nvidia RTX 3060

4 Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Отчёты , Прочее или частичное? 3D-печать , 5G , аксессуары , AI , Alder Lake , AMD , Android , Apple , Arc , ARM , аудио , бенчмарки , биотехнологии , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё, что связано с ним , DIY , транспортные средства , Образование , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё, что связано с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel , Intel Evo , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , слухи , Linux / Unix , пять-причин-почему , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Radeon , Raptor Lake , Renoir , выжимка обзора , Rocket Lake , Ryzen (Zen) , Наука , безопасность , Single-Board Computer (SBC) , для умного дома , смартфоны и всё, что связано с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Wi-Fi 7 , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) , Zen 4 NSFW

Доселе дискретные видеокарты Intel Arc не могли соревноваться с аналогами от Nvidia и AMD. К примеру, не так давно мы протестировали Intel Arc A370M и выяснили, что уровень производительности у нее довольно мал. На этот раз Intel опубликовала собственные бенчмарки новой видеокарты Arc A750. Учтите, что к таким данным стоит относится с легкой долей скепсиса, так как впоследствии на практике реальные значения вполне могут оказаться ниже.

Тестовая сборка с видеокартой Intel Arc A750 была основана на процессоре Intel Core i9-12900K, который был установлен на материнской плате Asus ROG Maximus Z690 Hero с 32 ГБ оперативной памяти DDR5-4800 и NVMe SSD Corsair MP600 Pro; в качестве операционной системы выступала Windows 11. Всего на новом ускорителе были протестированы 5 игр, включая F1 2021, Cyberpunk 2077, Control, Borderlands 3 и Fortnite, во всех из которых Arc A750 удалось превзойти Nvidia GeForce RTX 3060. Все игры тестировались в разрешении 2560 x 1440 с высоким качеством графики. Больше всего разница в производительности была заметна в F1 2021, где ускоритель Intel сумел выдать 192 к/с, тогда как RTX 3060 обеспечивала 164 к/с.

Пока что полные характеристики Intel Arc A750 неизвестны, но судя по утечкам, видеокарта имеет 12 или 16 ГБ видеопамяти, подключенные по 192-битной шине и потребляет 225 Вт. По идее такие исходные данные делают ее равным конкурентом RTX 3060, если конечно Intel сумеют выпустить нормальные драйвера без ошибок. О сроках выхода Arc A750 в продажу Intel не обмолвились, но раз уж корпорация решила похвалиться результатами в играх, релиз не заставит себя ждать.