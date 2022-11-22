Nvidia GeForce RTX 3060 Ti теперь доступна с более быстрой памятью GDDR6X

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Несмотря на успешный релиз архитектуры Ada Lovelace и игровых видеокарт RTX 4000, Nvidia не забывает про про Ampere. В последнее время компания отметилась выпуском ряда необычных моделей с обновленными характеристиками, такими как GeForce RTX 3060 8 ГБ и GeForce RTX 3070 Ti на основе GA102. К счастью, такая динамика дает покупателям еще большую свободу выбора. Как сообщает ресурс MyDrivers (и Videocardz) в полку обновленных видеокарт прибыло: Nvidia решила выпустить GeForce RTX 3060 Ti на базе GDDR6X.

Изначально RTX 3060 Ti была оснащена 8 ГБ памяти GDDR6 с пропускной способностью 14 Гбит, которая была подключена через 256-битную шину данных, что давало максимальную скорость 448 ГБ/с. Теперь производитель решил заменить чипы на более современные 19-Гбит модели, за счет чего скорость должна вырасти до 608 ГБ/с. По идее, скачок пропускной способности должен принести небольшое улучшение производительности, ведь все остальные характеристики - частота ГП и памяти, TGP - не изменились.

Цена Nvidia GeForce RTX 3060 Ti от апгрейда не должна измениться - по крайней мере в Китае. Сама по себе RTX 3060 Ti довольно неплохая видеокарта, но сказать что она популярна нельзя, ведь более производительные модели сейчас доступны по существенной скидке. По этой причине мы ожидаем, что даже новая версия видеокарты должна в скором времени подешеветь.