SK Hynix анонсировала оперативную память LPDDR5T с пропускной способностью 9.6 Гбит/с

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Самая быстрая на сегодняшний день оперативная память LPDDR5X с пропускной способностью 8.5 Гбит/с была представлена в конце 2022. Считанные месяцы спустя SK Hynix уже двигает индустрию дальше, представив публике стандарт LPDDR5T. Дабы подчеркнуть повышенную до 9.6 Гбит/с пропускную способность (на 13% выше, чем LPDDR5X), компания SK Hynix заменила литеру "X" в конце наименования стандарта на "T" (Turbo).



Разработка LPDDR5T велась с расчетом на использование в мобильных устройствах, таких как смартфоны и планшеты, и потому рабочее напряжение новых чипов будет очень низким: 1.01 - 1.12 В. Стандартный модуль объемом 16 ГБ будет иметь суммарную пропускную способность 77 ГБ/с. Массовое производство нового типа памяти от SK Hynix будет основано на 10-нм техпроцессе и начнется во второй половине 2023 года. Благодаря интеграции High-K транзисторов (затвор выполнен из материала с более высокой диэлектрической проницаемостью) в ячейках памяти, SK Hynix удалось обеспечить очень высокую скорость при минимальном энергопотреблении.



За счет своих прорывных характеристик LPDDR5T станет особенно востребованной для топовых смартфонов с поддержкой 5G, ультратонких ноутбуков, устройств с поддержкой ИИ и технологий дополненной реальности. Как бы там ни было, LPDDR5T - это последняя итерация стандарта от SK Hynix, так как далее производитель планирует сфокусироваться на разработке чипов LPDDR6.