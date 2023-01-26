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SK Hynix анонсировала оперативную память LPDDR5T с пропускной способностью 9.6 Гбит/с

Гаджеты на LPDDR5T выйдут во второй половине 2023 года (Изображение: SK Hynix)
Гаджеты на LPDDR5T выйдут во второй половине 2023 года (Изображение: SK Hynix)
К середине года LPDDR5T должен стать самым быстрым стандартом мобильной оперативной памяти, обеспечивая пропускную способность 9.6 Гбит на чип или 77 ГБ/с для 16-гигабайтного модуля. Продукция будет выпускаться в соответствии с 10-нм техпроцессом SK Hynix
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Самая быстрая на сегодняшний день оперативная память LPDDR5X с пропускной способностью 8.5 Гбит/с была представлена в конце 2022. Считанные месяцы спустя SK Hynix уже двигает индустрию дальше, представив публике стандарт LPDDR5T. Дабы подчеркнуть повышенную до 9.6 Гбит/с пропускную способность (на 13% выше, чем LPDDR5X), компания SK Hynix заменила литеру "X" в конце наименования стандарта на "T" (Turbo).

Разработка LPDDR5T велась с расчетом на использование в мобильных устройствах, таких как смартфоны и планшеты, и потому рабочее напряжение новых чипов будет очень низким: 1.01 - 1.12 В. Стандартный модуль объемом 16 ГБ будет иметь суммарную пропускную способность 77 ГБ/с. Массовое производство нового типа памяти от SK Hynix будет основано на 10-нм техпроцессе и начнется во второй половине 2023 года. Благодаря интеграции High-K транзисторов (затвор выполнен из материала с более высокой диэлектрической проницаемостью) в ячейках памяти, SK Hynix удалось обеспечить очень высокую скорость при минимальном энергопотреблении.

За счет своих прорывных характеристик LPDDR5T станет особенно востребованной для топовых смартфонов с поддержкой 5G, ультратонких ноутбуков, устройств с поддержкой ИИ и технологий дополненной реальности. Как бы там ни было, LPDDR5T - это последняя итерация стандарта от SK Hynix, так как далее производитель планирует сфокусироваться на разработке чипов LPDDR6.

(Изображение: SK Hynix)
(Изображение: SK Hynix)

Источник(и)

SK Hynix

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Bogdan Solca, 2023-01-26 (Update: 2023-01-26)