Micron представляет самый продвинутый процесс производства памяти и готовит к выпуску 16-Гб чипы LPDDR5X-8500

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Micron представляет самый продвинутый в мире процесс производства памяти 1β (1-бета) и уже готовится к массовому выпуску чипов LPDDR5X-8500 - предфинальные образцы памяти нового стандарта уже рассылаются избранным производителям смартфонов. 1-бета является последним процессом Micron, который основывается на DUV-литографии (глубокий ультрафиолет) и все следующие технологии уже будут основаны на EUV-литографии (экстремальный ультрафиолет). Компании удалось обеспечить существенный прирост производительности, плотности хранения данных и энергоэффективности, позволив чипам памяти LPDDR5X-8500 работать на высокой скорости.

По сравнению с предыдущим процессом 1α (1-альфа), который был представлен публике в 2021 году, 1-бета улучшает энергоэффективность на 15%, попутно обеспечивая 35% увеличение плотности хранения данных (до 16 Гб). В новом процессе производства также удалось снизить токи утечки, за счет чего снизилось энергопотребление - это может помочь улучшить автономность будущих гаджетов на основе подобной памяти. Также с помощью управления питанием eDVFSC удалось увеличить скорость до 3200 Мб/с. Наконец, несмотря на тот факт, что память 1-бета по-прежнему будет производиться в соответствии с 10-нм техпроцессом, Micron удалось реорганизовать и уменьшить размеры DRAM-ячеек за счет использования хитрой техники их размещения.

В итоге, уже в 2023 году Micron планирует перевести большую часть своего производства на линии 1-бета, в том числе память для видеокарт, высокоскоростную память для серверов, а также память для устройств хранения данных (серверного, потребительского и автомобильного сегментов рынка).