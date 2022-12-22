Архитектура Blackwell RTX 50 может принести самый значительный прирост производительности за всю историю видеокарт Nvidia

По слухам, Nvidia попытается сохранить превосходство на рынке потребительских видеокарт и в следующем поколении Blackwell RTX 50. Новая архитектура принесет переход к чиплетной компоновке и дополнительные блоки ускорения для RT-ядер

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Основанная на чипе AD102 флагманская видеокарта Nvidia GeForce RTX 4090 продолжает неизменно лидировать в тестах производительности, а новые модели AMD RDNA 3 способны бороться только с RTX 4080. Несмотря на появление целого ряда новых и интересных моделей от обоих производителей, утечки и догадки о грядущей архитектуре Blackwell уже активно распространяются в интернете.

Архитектура Blackwell названа в честь Дэвида Гарольда Блэквелла (David Harold Blackwell) - американского статистика и математика, который сделал значительный вклад в теорию игр и теорию информации.

Впервые архитектура Blackwell была упомянута в коде драйверов, утекших в сеть в марте 2022, но доселе так и неизвестно, будут ли на ее основе производиться высокопроизводительные компьютеры (HPC), или же Nvidia решится использовать ее и для потребительских видеокарт.

Автор YouTube-канала RedGamingTech утверждает, что по его данным, Nvidia уже проводит внутренние тесты первых прототипов Blackwell.

Если источник RedGamingTech надежен, Nvidia попытается сохранить свое лидерство и в следующем поколении ускорителей — даже если для этого компании вновь придется выпустить сверхдорогую и сверхмощную видеокарту.

Архитектура Blackwell скорее всего будет включать в себя новую многомодульную компоновку чипа (MCM). Согласно RedGamingTech, один из прототипов представляет собой монструозный ускоритель с MCM-чипом и сверхбыстрой шиной для связи чиплетов. Для сравнения, текущий модульный чип Grace Hopper (процессор + видеокарта) использует шину с пропускной способностью 900 ГБ/с.

До выхода GH100 Hopper многие подозревали, что Nvidia использует для него MCM-компоновку, но производитель выбрал традиционную упаковку в виде единого чипа. Теперь же есть догадки, что Nvidia могла вывести в продажу потребительскую видеокарту на базе GH202 Hopper, если бы RX 7900 XTX превзошла RTX 4090.

Архитектура RTX 50 Blackwell вероятно получит также дополнительные ускорители с фильтром шума для блока RT-ядер. Изначально Nvidia использовала технику пространственно-темпоральной фильтрации на основе дисперсии (SVGF) для избавления от шумов при генерации картинки с включенной трассировкой лучей в реальном времени. Затем производитель стал использовать собственный фильтр Nvidia Real-time Denoiser (NRD), который может работать даже при малом количестве лучей (0.5 или 1 луч на пиксель) и поддерживает больше типов освещения/теней. Производительность при использовании NRD повысилась на 50% по сравнению с SVGF.

Судя по всему, в Blackwell фильтрация шумов уже будет частью модуля трассировки лучей, что должно дополнительно повысить производительность.

Тем не менее, в своем видео автор RedGamingTech также рассказал, что будущие видеокарты Navi 41 на базе архитектуры RDNA 4 могут оказаться в два раза быстрее текущих Navi 31 на базе RDNA 3 за счет улучшенной энергоэффективности.

Всю эту информацию стоит воспринимать с изрядной долей скептицизма, ведь как Nvidia, так и AMD еще не успели выпустить всю линейку видеокарт текущего поколения, представив лишь топовые модели.