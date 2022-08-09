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Nvidia наконец-то снизила цены видеокарт RTX 3000

Стоимость видеокарт Nvidia RTX 3000 серьезно упадет в ближайшие месяцы (Изображение: Appuals.com)
Стоимость видеокарт Nvidia RTX 3000 серьезно упадет в ближайшие месяцы (Изображение: Appuals.com)
С учетом 44% снижения выручки от продаж игровой продукции, Nvidia решилась наконец распродать остатки видеокарт RTX 3000 по сниженной стоимости. Судя по всему подготовка к выходу RTX 4000 уже началась
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Стоимость видеокарт начала снижаться сразу же после обвала криптовалют в этом году и никак не контролировалась производителями. Даже когда поставки вновь наладились и на складах образовались излишки, в Nvidia не сделали ровным счетом ничего, дабы приблизить рыночные цены к рекомендуемым. Однако теперь, когда предварительный финансовый отчет компании показал снижение выручки от игровой продукции на целых 44% за последний квартал, у Nvidia явно наметилось желание действовать. Сниженная стоимость моделей RTX 2000 и RTX 3000 указывает на то, что производитель пытается как можно быстрее распродать остатки.

Новый финансовый отчет Nvidia показывает, что выручка снизилась с $8.1 миллиарда до $6.7 миллиардов, что составляет 19% падение за квартал. Большая часть убытков сконцентрирована в игровом секторе, где произошло снижение с $3.64 до $2.04 миллиардов. Кроме того, Nvidia собирается представить видеокарты RTX 4000 в конце 2022, потому Дженсен Хуанг (Jensen Huang, исполнительный директор компании) анонсировал корректировку стоимости моделей серии RTX 2000 и RTX 3000.

В итоге, по информации ресурса Tom’s Hardware, на прошлой неделе крупный интернет-магазин Newegg продавал топовые видеокарты, вроде Asus RTX 3080 Ti, за $833, а Zotac RTX 3080 Ti Extreme по цене $839. Модели среднего уровня, такие как Asus TUF RTX 3070 были доступны за $515. Отдельные очень серьезные скидки были на RTX 3090 Ti, RTX 3090 и RTX 3080 Ti от EVGA - вплоть до 42%. Некоторые старые модели, вроде RTX 2060 6 ГБ продавались за $239, в то время как версия на 12 ГБ стоила $249. Обычно видеокарты по таким ценам расходятся за считанные часы, однако сам факт столь серьезного снижения цены очень радует.

Что же до видеокарт AMD RX 6000, большинство из них уже продаются по рекомендуемой или более низкой цене. Ввиду неминуемого выхода RTX 4000 в этом году, цены на текущие видеокарты Nvidia RTX 3000 должны упасть ниже рекомендуемых.

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Bogdan Solca, 2022-08- 9 (Update: 2022-08- 9)