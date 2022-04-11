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RDNA 3 существенно превзойдет Nvidia по уровню энергоэффективности: появились подробности о ГП AMD Navi 33

Navi 33 превзойдет даже RX 6900 XT (Изображение: AMD)
Navi 33 превзойдет даже RX 6900 XT (Изображение: AMD)
Известный в техносреде информатор Moore's Law Is Dead раскрыл множество новых подробностей о грядущем графическом процессоре AMD для видеокарт начального-среднего уровня Navi 33
Fawad Murtaza, 🇺🇸 🇮🇹 ...
AMD GPU слухи

Известный своими точными утечками информатор под ником Moore’s Law Is Dead (сокращенно MILD) опубликовал все известные ему подробности о грядущем графическом процессоре AMD для видеокарт начального-среднего уровня - Navi 33. Ожидается, что он будет установлен в модели Radeon RX 7700 XT, а также будет производится по 6-нм техпроцессу. Согласно источнику, площадь кристалла составит от 360 до 460 мм2.

MILD ожидает, что Navi 33 получит 128 МБ памяти Infinity Cache, но не исключает, что объем может быть увеличен до 256 МБ.

По уровню растровой производительности Navi 33 должен быть аналогичен Navi 21. MILD уточняет, что Navi 33 превзойдет RX 6900 XT в разрешении 1080p. Соответственно, в разрешении 1440p новый чип будет уже наравне с RX 6900 XT, а в 4K будет немного отставать. Вместе с тем, производительность трассировки лучей возрастет очень сильно по сравнению с текущими видеокартами AMD.

Дабы не слишком выделять Navi 33 на фоне прочих представителей низкого-среднего уровня, AMD урежет некоторые характеристики. Так, 8 ГБ видеопамяти GDDR6 будут подключены через 128-битную шину. Пропускная способность памяти ожидается на уровне 18 Гбит/с, по данным других источников: 20 Гбит/с или даже 22–24 Гбит/с.

Дополнительно Moore’s Law Is Dead указывает, что Navi 33 будет иметь 8 линий интерфейса PCIe 5.0 и 180 – 230-Вт теплопакет. При этом, источник утверждает, что инженеры AMD заявляют о существенном превосходством RDNA 3 над Nvidia по энергоэффективности. Это утверждение относится ко всем видеокартам грядущей серии.

Ожидаемый рекомендуемый ценник видеокарт на основе Navi 33 будет на уровне $399 – $499. По словам MILD, “AMD намеренно выводит дискретные видеокарты на новый уровень, так как рынок игровых решений вскоре пополнится действительно производительными встроенными графическими решениями”.

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Fawad Murtaza
Автор исходного текста: Fawad Murtaza - Tech Writer - 112 статей на Notebookcheck c 2021 года
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Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2728 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Fawad Murtaza, 2022-04-11 (Update: 2022-04-11)

 