RDNA 3 существенно превзойдет Nvidia по уровню энергоэффективности: появились подробности о ГП AMD Navi 33

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Известный своими точными утечками информатор под ником Moore’s Law Is Dead (сокращенно MILD) опубликовал все известные ему подробности о грядущем графическом процессоре AMD для видеокарт начального-среднего уровня - Navi 33. Ожидается, что он будет установлен в модели Radeon RX 7700 XT, а также будет производится по 6-нм техпроцессу. Согласно источнику, площадь кристалла составит от 360 до 460 мм2.

MILD ожидает, что Navi 33 получит 128 МБ памяти Infinity Cache, но не исключает, что объем может быть увеличен до 256 МБ.

По уровню растровой производительности Navi 33 должен быть аналогичен Navi 21. MILD уточняет, что Navi 33 превзойдет RX 6900 XT в разрешении 1080p. Соответственно, в разрешении 1440p новый чип будет уже наравне с RX 6900 XT, а в 4K будет немного отставать. Вместе с тем, производительность трассировки лучей возрастет очень сильно по сравнению с текущими видеокартами AMD.

Дабы не слишком выделять Navi 33 на фоне прочих представителей низкого-среднего уровня, AMD урежет некоторые характеристики. Так, 8 ГБ видеопамяти GDDR6 будут подключены через 128-битную шину. Пропускная способность памяти ожидается на уровне 18 Гбит/с, по данным других источников: 20 Гбит/с или даже 22–24 Гбит/с.

Дополнительно Moore’s Law Is Dead указывает, что Navi 33 будет иметь 8 линий интерфейса PCIe 5.0 и 180 – 230-Вт теплопакет. При этом, источник утверждает, что инженеры AMD заявляют о существенном превосходством RDNA 3 над Nvidia по энергоэффективности. Это утверждение относится ко всем видеокартам грядущей серии.

Ожидаемый рекомендуемый ценник видеокарт на основе Navi 33 будет на уровне $399 – $499. По словам MILD, “AMD намеренно выводит дискретные видеокарты на новый уровень, так как рынок игровых решений вскоре пополнится действительно производительными встроенными графическими решениями”.