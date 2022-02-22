Razer Blade 14 стал первым 14-дюймовым ноутбуком на базе AMD Ryzen 9 6900HX и RTX 3080 Ti
Компактный игровой ноутбук Razer Blade 14, выпущенный в прошлом году в версии с процессором AMD Zen 3 Ryzen 9 5900HX и видеокартой Nvidia GeForce RTX 3070/3080 в 2022 получил свое очередное обновление - свежая модель оснащена процессорами AMD Zen 3 Ryzen 9 6900HX в паре с видеокартами Nvidia RTX 3080 Ti, RTX 3070 Ti и RTX 3060.
Как же Razer удалось вместить столь мощную видеокарту в тонкий и легкий корпус 14-дюймового формата? Как минимум один ответ на этот вопрос у нас есть - сниженный TGP на уровне 100 Вт для всех конфигураций. Таким образом, максимальная частота 100-Вт GeForce RTX 3080 Ti составит 1260 МГц. Для сравнения, у толстого 17-дюймового гиганта Uniwill Technologies GM7AG8P данный показатель у аналогичной видеокарты составляет 150 - 175 Вт, а максимальная частота ГП может достигать 1590 МГц. Впрочем, у прошлогоднего Blade 14 уровень TGP также составлял 100 Вт, потому прирост графической производительности, вероятно, будет несущественный.
Оперативная память обновилась с DDR4-3200 до DDR5-4800, а вот набор доступных для модели дисплеев все тот же: две матрицы с FHD и QHD разрешением. Дизайн и конструкция корпуса также не претерпели изменений.