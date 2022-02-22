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Razer Blade 14 стал первым 14-дюймовым ноутбуком на базе AMD Ryzen 9 6900HX и RTX 3080 Ti

Razer Blade 14 стал первым 14-дюймовым ноутбуком с видеокартой Nvidia RTX 3080 Ti (Изображение: Razer)
Razer Blade 14 стал первым 14-дюймовым ноутбуком с видеокартой Nvidia RTX 3080 Ti (Изображение: Razer)
Razer уже принимает заказы на обновленный Blade 14 на базе новейшего процессора AMD Ryzen 6900HX. Актуальная модель получила поддержку оперативной памяти DDR5, а также версии с видеокартами Nvidia RTX 3070 Ti и 3080 Ti. Стоимость варьируется от $2000 до $3500
Allen Ngo, 🇺🇸 🇫🇷 ...
AMD ноутбуки игры и всё, что связано с ними видеокарты GeForce ультрабуки Zen
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Компактный игровой ноутбук Razer Blade 14, выпущенный в прошлом году в версии с процессором AMD Zen 3 Ryzen 9 5900HX и видеокартой Nvidia GeForce RTX 3070/3080 в 2022 получил свое очередное обновление - свежая модель оснащена процессорами AMD Zen 3 Ryzen 9 6900HX в паре с видеокартами Nvidia RTX 3080 Ti, RTX 3070 Ti и RTX 3060.

Как же Razer удалось вместить столь мощную видеокарту в тонкий и легкий корпус 14-дюймового формата? Как минимум один ответ на этот вопрос у нас есть - сниженный TGP на уровне 100 Вт для всех конфигураций. Таким образом, максимальная частота 100-Вт GeForce RTX 3080 Ti составит 1260 МГц. Для сравнения, у толстого 17-дюймового гиганта Uniwill Technologies GM7AG8P данный показатель у аналогичной видеокарты составляет 150 - 175 Вт, а максимальная частота ГП может достигать 1590 МГц. Впрочем, у прошлогоднего Blade 14 уровень TGP также составлял 100 Вт, потому прирост графической производительности, вероятно, будет несущественный.

Оперативная память обновилась с DDR4-3200 до DDR5-4800, а вот набор доступных для модели дисплеев все тот же: две матрицы с FHD и QHD разрешением. Дизайн и конструкция корпуса также не претерпели изменений.

Источник(и)

Razer Blade 14

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частичное?
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Allen Ngo
Автор исходного текста: Allen Ngo - Ведущий редактор Notebookcheck в США - 4774 статей на Notebookcheck c 2011 года
Бакалавр по гидродинамике в природных системах, университет Калифорнии - эта учёная степень для меня стала лишь началом. После этого я изучал ядерную физику и получил допуск на работу в настоящих ядерных реакторах. Управляются которые, как ни странно, компьютерами из восьмидесятых годов прошлого века. С таким надо знакомиться лично - тогда не будет удивления, если тихое восхищение потребительской электроникой, компактной и удобной, поднимется вдруг в сознании раз и навсегда. В те часы, когда я не занят рядовыми делами и не руковожу написанием обзоров для англоязычного раздела Notebookcheck, я ухожу в игровой мир, следя за свежайшими новостями и чемпионатами.
contact me via: @AllenNgoNBC
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2676 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Allen Ngo, 2022-02-22 (Update: 2022-02-22)

 