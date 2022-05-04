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Razer Blade 15: обновленная версия получит 240-Гц OLED экран

Новая модель появится в четвертом квартале 2022 (Изображение: Razer)
Новая модель появится в четвертом квартале 2022 (Изображение: Razer)
Razer Blade 15 на базе процессоров Intel Alder Lake и видеокарт RTX 30 от Nvidia уже побывал у нас на обзоре. Однако компания анонсировала обновленную версию модели с 240-Гц OLED экраном
Alex Alderson, 🇺🇸 🇫🇷 ...
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В 2019 году the Razer Blade 15 вновь стал доступен с 240-Гц Full HD и 4K OLED экранами. Тогда покупателям приходилось выбирать между высокой частотой и повышенным качеством/цветовым охватом. К счастью обладателям грядущей обновленной версии Blade 15 не придется идти на компромиссы.

Новый 240-Гц OLED экран будет обладать QHD (2560 x 1440) разрешением, откликом на уровне 1 мс, яркостью ~400 нит и предложит 100% охват цветового пространства DCI-P3. К сожалению, Razer не сообщает кто будет поставщиком панелей для Blade 15.

Прочие компоненты неизменны: процессор Intel Core i9-12900H, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Также ноутбук будет оснащен NVMe SSD на 1 ТБ и слотом для дополнительного накопителя. Razer сообщает, что у грядущей версии Blade 15 будет много портов: HDMI, Thunderbolt 4, USB Type-A, USB Type-C и даже картридер.

Однако в продажу улучшенная модель поступит только в четвертом квартале 2022. Рекомендуемая стоимость составит $3499.99 в США, тогда как цена в Европе пока остается неизвестной.

(Изображение: Razer)
(Изображение: Razer)

Источник(и)

Razer

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Alex Alderson
Автор исходного текста: Alex Alderson - Автор материалов - 5622 статей на Notebookcheck c 2018 года
Прежде, чем начать переводить и писать для Notebookcheck, я успел поработать на Apple, Neowin и другие компании. Образование? Диплом бакалавра Лидского университета по международной истории и политике (после дополнительного обучения превращённый в диплом юриста). Всегда рад перекинуться словцом в Twitter или на форуме Notebookcheck!
contact me via: @aldersonaj
Anton Avdyushkin
Автор перевода: Anton Avdyushkin - Редактор русскоязычной версии Notebookcheck - 2756 статей на Notebookcheck c 2018 года
Мой карьерный путь начался в салоне по продаже ноутбуков, а спустя пару лет я уже занимался их ремонтом в авторизованном сервисном центре, проводя долгие вечера за паяльной станцией. Я - сторонник научного прогресса, потому сейчас, годы спустя, пишу про мобильные технологии, посвящая свободное время игровому миру, конференциям и событиям, помогающим мне расти профессионально. На отдыхе люблю читать фантастику - она помогает заглянуть в будущее.
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Alex Alderson, 2022-05- 4 (Update: 2022-05- 4)