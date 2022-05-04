Razer Blade 15: обновленная версия получит 240-Гц OLED экран
В 2019 году the Razer Blade 15 вновь стал доступен с 240-Гц Full HD и 4K OLED экранами. Тогда покупателям приходилось выбирать между высокой частотой и повышенным качеством/цветовым охватом. К счастью обладателям грядущей обновленной версии Blade 15 не придется идти на компромиссы.
Новый 240-Гц OLED экран будет обладать QHD (2560 x 1440) разрешением, откликом на уровне 1 мс, яркостью ~400 нит и предложит 100% охват цветового пространства DCI-P3. К сожалению, Razer не сообщает кто будет поставщиком панелей для Blade 15.
Прочие компоненты неизменны: процессор Intel Core i9-12900H, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti и 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Также ноутбук будет оснащен NVMe SSD на 1 ТБ и слотом для дополнительного накопителя. Razer сообщает, что у грядущей версии Blade 15 будет много портов: HDMI, Thunderbolt 4, USB Type-A, USB Type-C и даже картридер.
Однако в продажу улучшенная модель поступит только в четвертом квартале 2022. Рекомендуемая стоимость составит $3499.99 в США, тогда как цена в Европе пока остается неизвестной.
Источник(и)
Razer