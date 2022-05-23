AMD официально представила процессоры Ryzen 7000 на базе архитектуры Zen 4 и платформу AM5 на выставке Computex 2022. Ryzen 7000 производятся по 5-нм техпроцессу и содержат два чиплета, а также 6-нм кристалл с интерфейсом PCIe 5, контроллером DDR5 и встроенной графикой RDNA 2

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Компания AMD официально представила процессоры Ryzen 7000 и платформу AM5 для их использования. Пока-что "красные" ограничились общей информацией, не указав количество моделей процессоров в новой линейке и их характеристики.

Итак, процессоры Ryzen 7000 производятся по 5-нм техпроцессу TSMC. Тут стоит уточнить, что в соответствии с таким техпроцессом произведены два чиплета на подложке, но помимо них на ней также имеется кристалл с интерфейсами ввода-вывода, который произведен по 6-нм процессу (у Zen 3 использовался 12-нм процесс). Последний включает в себя графику RDNA 2, а также контроллеры памяти DDR5 и PCIe 5.0. После многих лет использования сокета AM4, новые процессоры наконец перешли на сокет AM5 в исполнении LGA1718, что поддерживает TDP до 170 Вт и физически совместим с существующими системами охлаждения под AM4.

Архитектура Zen 4 предусматривает 1 МБ кэш-памяти L2 на каждое ядро — в два раза больше, чем у Zen 3. Производитель заявляет 15% прирост однопоточной производительности каждого ядра и максимальную рабочую частоту 5 ГГц. Сравнение производительности проходило с использованием 16-ядерного процессора Ryzen 7000 с Ryzen 9 5950X в однопоточном тесте Cinbench R23. Кроме того AMD демонстрировала прототип Ryzen 7000 работающий на частоте 5 ГГц по всем ядрам еще на CES 2022. Среди особенностей чипов также упоминается расширенный набор инструкций для алгоритмов машинного обучения.

Топовый 16-ядерный Ryzen 7000 имеет на подложке два чиплета и кристалл ввода-вывода, а значит слухи о появлении 24-ядерного потребительского процессора не оправдались.

Платформа AM5 порадует энтузиастов поддержкой до 24 линий PCIe 5 (для видеокарты и накопителей), до 14 портов USB с пропускной способность 20 Гбит, встроенным контроллером Wi-Fi 6E и возможностью реализации до четырех видеовыходов HDMI 2.1 и DisplayPort 2. AMD сообщает, что поначалу будут доступны три чипсета с поддержкой новой платформы: X670E, X670 и B650. Многие компании, включая ASRock, Asus, BioStar, Gigabyte и MSI уже анонсировали топовые материнские платы на базе X670E.

Согласно AMD, настольные процессоры Ryzen 7000 и материнские платформы с сокетом AM5 поступят в продажу осенью текущего года.