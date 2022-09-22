Официальный анонс видеокарты Nvidia GeForce RTX 4090: 16384 CUDA-ядер, 24 ГБ видеопамяти, поддержка DLSS 3.0 и рекомендуемый ценник $1599

4 Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Отчёты , Прочее Not Set Default Review Flagship Review Short Review Review Update Ultra Short Review Live Default Review Live Flagship Review First Impression Review Other Review Smartwatch / eBike / Camera Comp. Accessory Review Game Benchmark Review 3D Printer Review Analysis Default News Major Launch News (NDA) Sponsored News Special Topic News Advertorial Article Magazine Article List Article Column или частичное? 3D-печать , 5G , аксессуары , AI , Alder Lake , AMD , Android , Apple , Arc , ARM , аудио , бенчмарки , биотехнологии , бизнес , камера, мотор! , Cannon Lake , Cezanne (Zen 3) , покупаем лучшее , из Китая , Chromebook , игровая консоль , 2-в-1 , криптовалюты , цифровое право , выгодно , PC и всё, что связано с ним , DIY , транспортные средства , Образование , наши эксклюзивы , кринж и фэйспалм , раскладушки , гаджет , Galaxy S , Наши обзоры игр , игры и всё, что связано с ними , видеокарты GeForce , Google Pixel , GPU , Руководства и инструкции , Ice Lake , Intel , Intel Evo , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad , iPad Pro , iPhone , Jasper Lake , Lakefield , ноутбуки , свежие релизы , слухи , Linux / Unix , пять-причин-почему , Lucienne (Zen 2) , MacBook , неттопы и платформы , монитор , MSI , OnePlus , что мы думаем про , боо-оольшие смартфоны , Radeon , Raptor Lake , Renoir , выжимка обзора , RISC-V , Rocket Lake , Ryzen (Zen) , Наука , безопасность , Single-Board Computer (SBC) , для умного дома , смартфоны и всё, что связано с ними , умные часы , Софт , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , ультрабуки , про VR и AR , носимая электроника , Wi-Fi 7 , Windows , рабочие станции , XPS , Zen 3 (Vermeer) , Zen 4 NSFW

На протяжении последних месяцев количество утечек, догадок и новостей о грядущей флагманской видеокарте просто зашкаливало и теперь, наконец, Nvidia официально анонсировала GeForce RTX 4090. Из презентации стало известно, что в поколении Ada Lovelace модель GeForce RTX 4080 действительно будет доступна в двух версиях. Если верить Nvidia, флагман новой серии обещает очень солидный прирост производительности и некоторые новые особенности.

Nvidia GeForce RTX 4090 будет обладать 16384 CUDA-ядрами. Графический процессор AD102, на котором основана видеокарта, получил базовую рабочую частоту в 2.23 ГГц и сможет автоматически разгоняться до 2.52 ГГц. Nvidia утверждает, что инженерам удалось достичь 3.0 ГГц в лабораторных условиях. Видеокарта также будет обладать 24 ГБ видеопамяти GDDR6X, которая будет подключена через 384-разрядную шину данных. Вполне естественно, новый монстр производительности оказался достаточно прожорливым, ведь согласно Nvidia энергопотребление новинки будет достигать 450 Вт; рекомендуемая мощность блока питания для системы на основе RTX 4090 составляет 850 Вт.

По графической производительности GeForce RTX 4090 в 2 - 4 раза превосходит GeForce RTX 3090 Ti. Мало того, новая флагманская видеокарта также получит поддержку усовершенствованной технологии масштабирования DLSS 3.0 и улучшенные RT-ядра - все эти нововведения дают понять, что апгрейд по сравнению с предшественницей Ampere действительно стоит денег. Насчет обычной растровой производительности пока ни слова, но учитывая все вышесказанное, можно ожидать двукратное увеличение показателей. Рекомендуемая стоимость Nvidia GeForce RTX 4090 установлена на уровне $1599, а поступление на полки магазинов ожидается 12 октября.