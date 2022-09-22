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Официальный анонс видеокарты Nvidia GeForce RTX 4090: 16384 CUDA-ядер, 24 ГБ видеопамяти, поддержка DLSS 3.0 и рекомендуемый ценник $1599

Nvidia наконец объявила официальные характеристики RTX 4090 (Изображение: Nvidia)
Nvidia наконец объявила официальные характеристики RTX 4090 (Изображение: Nvidia)
Nvidia наконец официально анонсировала флагманскую видеокарту GeForce RTX 4090. Новинка до 4 раз быстрее предшественницы поколения Ampere - GeForce RTX 3090 Ti. Продажи стартуют 12 октября по цене $1599
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На протяжении последних месяцев количество утечек, догадок и новостей о грядущей флагманской видеокарте просто зашкаливало и теперь, наконец, Nvidia официально анонсировала GeForce RTX 4090. Из презентации стало известно, что в поколении Ada Lovelace модель GeForce RTX 4080 действительно будет доступна в двух версиях. Если верить Nvidia, флагман новой серии обещает очень солидный прирост производительности и некоторые новые особенности.

Nvidia GeForce RTX 4090 будет обладать 16384 CUDA-ядрами. Графический процессор AD102, на котором основана видеокарта, получил базовую рабочую частоту в 2.23 ГГц и сможет автоматически разгоняться до 2.52 ГГц. Nvidia утверждает, что инженерам удалось достичь 3.0 ГГц в лабораторных условиях. Видеокарта также будет обладать 24 ГБ видеопамяти GDDR6X, которая будет подключена через 384-разрядную шину данных. Вполне естественно, новый монстр производительности оказался достаточно прожорливым, ведь согласно Nvidia энергопотребление новинки будет достигать 450 Вт; рекомендуемая мощность блока питания для системы на основе RTX 4090 составляет 850 Вт.

По графической производительности GeForce RTX 4090 в 2 - 4 раза превосходит GeForce RTX 3090 Ti. Мало того, новая флагманская видеокарта также получит поддержку усовершенствованной технологии масштабирования DLSS 3.0 и улучшенные RT-ядра - все эти нововведения дают понять, что апгрейд по сравнению с предшественницей Ampere действительно стоит денег. Насчет обычной растровой производительности пока ни слова, но учитывая все вышесказанное, можно ожидать двукратное увеличение показателей. Рекомендуемая стоимость Nvidia GeForce RTX 4090 установлена на уровне $1599, а поступление на полки магазинов ожидается 12 октября.

Производительность поколения на базе архитектуры Ada Lovelace
Производительность поколения на базе архитектуры Ada Lovelace
Игровая производительность GeForce RTX 4090
Игровая производительность GeForce RTX 4090

Источник(и)

Nvidia

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Anil Ganti, 2022-09-22 (Update: 2022-09-22)