Официальный анонс видеокарты Nvidia GeForce RTX 4090: 16384 CUDA-ядер, 24 ГБ видеопамяти, поддержка DLSS 3.0 и рекомендуемый ценник $1599
На протяжении последних месяцев количество утечек, догадок и новостей о грядущей флагманской видеокарте просто зашкаливало и теперь, наконец, Nvidia официально анонсировала GeForce RTX 4090. Из презентации стало известно, что в поколении Ada Lovelace модель GeForce RTX 4080 действительно будет доступна в двух версиях. Если верить Nvidia, флагман новой серии обещает очень солидный прирост производительности и некоторые новые особенности.
Nvidia GeForce RTX 4090 будет обладать 16384 CUDA-ядрами. Графический процессор AD102, на котором основана видеокарта, получил базовую рабочую частоту в 2.23 ГГц и сможет автоматически разгоняться до 2.52 ГГц. Nvidia утверждает, что инженерам удалось достичь 3.0 ГГц в лабораторных условиях. Видеокарта также будет обладать 24 ГБ видеопамяти GDDR6X, которая будет подключена через 384-разрядную шину данных. Вполне естественно, новый монстр производительности оказался достаточно прожорливым, ведь согласно Nvidia энергопотребление новинки будет достигать 450 Вт; рекомендуемая мощность блока питания для системы на основе RTX 4090 составляет 850 Вт.
По графической производительности GeForce RTX 4090 в 2 - 4 раза превосходит GeForce RTX 3090 Ti. Мало того, новая флагманская видеокарта также получит поддержку усовершенствованной технологии масштабирования DLSS 3.0 и улучшенные RT-ядра - все эти нововведения дают понять, что апгрейд по сравнению с предшественницей Ampere действительно стоит денег. Насчет обычной растровой производительности пока ни слова, но учитывая все вышесказанное, можно ожидать двукратное увеличение показателей. Рекомендуемая стоимость Nvidia GeForce RTX 4090 установлена на уровне $1599, а поступление на полки магазинов ожидается 12 октября.