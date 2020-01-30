Стоимость рынка прозрачных дисплеев к 2024 году может составить несколько миллиардов
Прозрачные дисплеи могут состоять из такого же количества светодиодов, как и их обыкновенные предшественники, просто им не требуется задняя панель. Это может сделать их довольно универсальными, полезными и привлекательными для корпоративного сегмента.
Кроме того, в скором времени они могут оказаться даже в руках некоторых потребителей, возможно, в форме топовых телевизоров. Правда, последний анализ рынка прозрачных дисплеев не ограничивался лишь этим сценарием использования; тем не менее такой вариант демонстрирует, как именно можно использовать прозрачные дисплеи, и каким образом они впишутся в нашу повседневную жизнь.
В 2018 году рынок прозрачных дисплеев стоил 524.7 млн. долларов. Тем не менее, новое исследование показало, что в пересчете на проценты его ежегодный показатель роста (или CAGR) составит 46% до тех пор, пока к 2024 году его стоимость не превысит 4.9 млрд. долларов. Кстати, OLED-сегмент рынка дисплеев стал самым быстрорастущим в последнее время.
Кроме того, прозрачные дисплеи вместе с ЖК-вариантами даже сейчас чаще всего используются в качестве индикаторов на лобовом стекле машины, да и в автомобильной промышленности в целом. Вероятно, в будущем их также можно будет использовать как своего рода клавиатуру для разблокировки автомобиля или как часть системы развлечений.
Помимо вышеупомянутых вариантов использования, этот тип панелей становиться все популярнее в качестве коммерческих и интерактивных дисплеев. Прозрачные экраны выходят на более заметное место в сфере здравоохранения, розничной торговли и маркетинга.
Например, P&G и Coca-Cola недавно инвестировали в эту технологию 6.7 млрд и 5.8 млрд долларов соответственно. Следовательно, в ближайшее время большие цифровые вывески следующего поколения могут появиться в качестве рекламы ряда товаров, включая продукты питания.