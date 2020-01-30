Стоимость рынка прозрачных дисплеев к 2024 году может составить несколько миллиардов

Прозрачные дисплеи могут стать вполне обычной технологией в будущем. Они будут показывать цветные изображения и видео, но при этом мы сможем видеть все, что расположено за ними. Новый аналитический отчет указывает, что данный рынок может вырасти до 4.9 миллиардов долларов за грядущие 4 года.

Обзоры , Новости , ЦП , Графика , Статьи , Разделы , Прочее или частичное? 5G , аксессуары , AMD , Android , Apple , ARM , Audio , Bay Trail , бизнес , Cannon Lake , таблицы , Chinese Tech , Chromebook , Coffee Lake , Comet Lake , Console , трансформеры , Cryptocurrency , Cyberlaw , выгодно , компьютеры , Fail , Foldable , Gadget , Galaxy Note , Galaxy S , Gamecheck , игры , Geforce , Google Nexus / Pixel , How To , Ice Lake , Internet of Things (IoT) , iOS , iPad Pro , iPhone , Kaby Lake , Lakefield , ноутбуки , Linux / Unix , MacBook , Mini PC , Monitor , MSI , OnePlus , планшетофоны , Project Athena , Renoir , Review Snippet , слухи , Ryzen (Zen) , Security , Smart Home , телефоны , умные часы , Software , хранение данных , планшеты , ThinkPad , Thunderbolt , Tiger Lake , сенсорный , Ultrabook , Virtual Reality (VR) / Augmented Reality (AR) , Wearable , Whiskey Lake , Windows , рабочие станции , XPS NSFW

Прозрачные дисплеи могут состоять из такого же количества светодиодов, как и их обыкновенные предшественники, просто им не требуется задняя панель. Это может сделать их довольно универсальными, полезными и привлекательными для корпоративного сегмента.

Кроме того, в скором времени они могут оказаться даже в руках некоторых потребителей, возможно, в форме топовых телевизоров. Правда, последний анализ рынка прозрачных дисплеев не ограничивался лишь этим сценарием использования; тем не менее такой вариант демонстрирует, как именно можно использовать прозрачные дисплеи, и каким образом они впишутся в нашу повседневную жизнь.

В 2018 году рынок прозрачных дисплеев стоил 524.7 млн. долларов. Тем не менее, новое исследование показало, что в пересчете на проценты его ежегодный показатель роста (или CAGR) составит 46% до тех пор, пока к 2024 году его стоимость не превысит 4.9 млрд. долларов. Кстати, OLED-сегмент рынка дисплеев стал самым быстрорастущим в последнее время.

Кроме того, прозрачные дисплеи вместе с ЖК-вариантами даже сейчас чаще всего используются в качестве индикаторов на лобовом стекле машины, да и в автомобильной промышленности в целом. Вероятно, в будущем их также можно будет использовать как своего рода клавиатуру для разблокировки автомобиля или как часть системы развлечений.

Помимо вышеупомянутых вариантов использования, этот тип панелей становиться все популярнее в качестве коммерческих и интерактивных дисплеев. Прозрачные экраны выходят на более заметное место в сфере здравоохранения, розничной торговли и маркетинга.

Например, P&G и Coca-Cola недавно инвестировали в эту технологию 6.7 млрд и 5.8 млрд долларов соответственно. Следовательно, в ближайшее время большие цифровые вывески следующего поколения могут появиться в качестве рекламы ряда товаров, включая продукты питания.