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CES 2020 | Samsung представила игровые QLED-мониторы Odyssey G9 и G7 с уникальной кривизной 1000R

49-дюймовый монитор Samsung Odyssey имеет поразительную кривизну – 1000R. (Источник: Samsung)
49-дюймовый монитор Samsung Odyssey имеет поразительную кривизну – 1000R. (Источник: Samsung)
Samsung уже анонсировала свои новейшие игровые мониторы, но презентует их на официальном открытии выставки CES 2020, 7 января. Новые Odyssey G9 и G7 - первые в мире мониторы со столь впечатляющей кривизной, 1000R, разработанной в соответствии с радиусом поля зрения человека.
Sanjiv Sathiah | 04/01/2020
компьютеры игры Monitor

Samsung, в преддверии CES 2020, впервые показала свои новейшие игровые мониторы топового уровня. Новые устройства серий Odyssey G9 и G7 являются первыми в мире мониторами, чей QLED-дисплей изогнут на 1000R. А венцом списка столь впечатляющих характеристик является частота обновления экрана 240 Гц и совместимость с G-sync в широком диапазоне, что обеспечит потрясающую плавность игры без каких-либо задержек.

Модель G9 является флагманским дисплеем и представлена в одной 49-дюймовой конфигурации. Монитор имеет разрешение 5120 x 1440 пикселей и соотношение сторон 32:9. В нем использована фирменная технология квантовых точек компании Samsung для более широкого охвата цветового пространства; кроме того, монитор имеет яркость, достаточную для стандарта HDR1000, и время отклика 1 мс. А сзади на белом глянцевом корпусе можно обнаружить подсветку в форме круга в ​​стиле мини-реактора Железного Человека, которая поддерживает 52 разных цвета и пять комбинаций.

Более доступные варианты – модели G7 в 32-дюймовом и 27-дюймовом размерах, обе имеют одинаковое разрешение 2560 x 1440 пикселей. У них уже менее впечатляющее, но весьма распространенное соотношение сторон 16:9. Мониторы также поддерживают HDR, но они ограничены показателем HDR600 с максимальной яркостью 600 нит, что более чем достаточно. Эти модели выполнены в матовом черном цвете и оснащены аналогичной подсветкой сзади ​​с несколькими вариантами цветов и эффектов.

На данном этапе Samsung прогнозирует, что игровые мониторы Odyssey G9 и G7 появятся на рынке во втором квартале этого года, однако цены и доступность в различных регионах пока не уточнялись.

Игровой монитор Samsung Odyssey G7. (Источник: Samsung)
Игровой монитор Samsung Odyssey G7. (Источник: Samsung)
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Sanjiv Sathiah, 2020-01- 4 (Update: 2020-01- 4)

 