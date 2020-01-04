CES 2020 | Samsung представила игровые QLED-мониторы Odyssey G9 и G7 с уникальной кривизной 1000R
Samsung, в преддверии CES 2020, впервые показала свои новейшие игровые мониторы топового уровня. Новые устройства серий Odyssey G9 и G7 являются первыми в мире мониторами, чей QLED-дисплей изогнут на 1000R. А венцом списка столь впечатляющих характеристик является частота обновления экрана 240 Гц и совместимость с G-sync в широком диапазоне, что обеспечит потрясающую плавность игры без каких-либо задержек.
Модель G9 является флагманским дисплеем и представлена в одной 49-дюймовой конфигурации. Монитор имеет разрешение 5120 x 1440 пикселей и соотношение сторон 32:9. В нем использована фирменная технология квантовых точек компании Samsung для более широкого охвата цветового пространства; кроме того, монитор имеет яркость, достаточную для стандарта HDR1000, и время отклика 1 мс. А сзади на белом глянцевом корпусе можно обнаружить подсветку в форме круга в стиле мини-реактора Железного Человека, которая поддерживает 52 разных цвета и пять комбинаций.
Более доступные варианты – модели G7 в 32-дюймовом и 27-дюймовом размерах, обе имеют одинаковое разрешение 2560 x 1440 пикселей. У них уже менее впечатляющее, но весьма распространенное соотношение сторон 16:9. Мониторы также поддерживают HDR, но они ограничены показателем HDR600 с максимальной яркостью 600 нит, что более чем достаточно. Эти модели выполнены в матовом черном цвете и оснащены аналогичной подсветкой сзади с несколькими вариантами цветов и эффектов.
На данном этапе Samsung прогнозирует, что игровые мониторы Odyssey G9 и G7 появятся на рынке во втором квартале этого года, однако цены и доступность в различных регионах пока не уточнялись.