Предполагаемая консоль PlayStation 5 появилась на первом реальном фото

Несколько так называемых патентов на потребительскую модель PlayStation 5 всплыли на известном ресурсе 4channel. Наряду с этим, на том же сайте было опубликовано фото, являющееся якобы реальным снимком PS5. Внешний вид консоли следующего поколения, зафиксированный на этих изображениях, стал неожиданным сюрпризом.

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Сейчас самое время вспомнить о пользе критического восприятия новостей, так как появились новые слухи о PlayStation 5. CCN (воспользовавшись ресурсом 4channel) опубликовал несколько подозрительных патентов, которые якобы показывают дизайн потребительского варианта консоли PS5. Неудивительно, что они совсем не похожи на недавно просочившийся в Сеть дизайн консолей для разработчиков, но этого и следовало ожидать.

Новый вариант PS5 на патентных чертежах больше похож на творение Microsoft из серии Xbox, нежели на дизайн, который Sony в 2020 году готова преподнести индустрии консолей. Верхний левый и нижний правый углы устройства выступают над общей конструкцией нижнего слоя, а противоположные им углы (правый верхний и левый нижний) выступают над верхней частью PS5. Возможно, по рисункам не стоит судить, но это выглядит несколько грубовато и неаккуратно.

Столь размытое фото (см. ниже) предполагаемой консоли PlayStation 5, безусловно, следует воспринимать скептически. Существует множество слухов о том, что Sony готовится представить PS5 в течение ближайших нескольких недель, поэтому, прототипы потребительских моделей несомненно еще всплывут за это время. Данный снимок подтверждает дизайн из новых патентных чертежей, хотя некоторые отмечают явное сходство с Xbox 360 Slim.