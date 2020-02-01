Произошла утечка нового изображения пользовательского интерфейса PlayStation 5; консоль может получить SSD на 2 ТБ

Новое изображение якобы финальной версии пользовательского интерфейса PlayStation 5 недавно было опубликовано в Интернете. И хотя оно не открыло нам много нового, но изображенный интерфейс вполне соответствует тому, чего ожидают от новой PlayStation. В другом же источнике слухи утверждают, что PS5, возможно, будет поставляться с твердотельным накопителем на 2 ТБ, а также высказывается очередное предположение касательно даты выпуска.

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Изображение (которое вы можете увидеть ниже) было опубликовано на сайте SlashLeaks, и подписано как пользовательский интерфейс PS5. Этот интерфейс, безусловно, выглядит четче и лучше, чем тот, что был представлен в предыдущей утечке; кроме того, видно, что система плиток осталась на своем месте. Можно заметить такие приложения, как PlayStation Store и браузер, а цветовое оформление дополнено яркой волной, пересекающей весь интерфейс.

Тем не менее велика вероятность, что это не финальная версия пользовательского интерфейса PS5, а очередной фейк, связанный с консолью нового поколения. Недавнее видео с YouTube, показывающее загрузку PS5, на проверку оказалось фальшивкой, что признал сам автор, заметив, что он просто проводил социальный эксперимент, касающийся ажиотажа вокруг PS5.

Вдобавок на форуме 4channel появилась новая ветка с инсайдерской информацией, где сказано, что: дата запуска PS5 – 30 октября, цена консоли составит $500 и, по крайней мере одна ее версия, может получить твердотельный накопитель на 2 ТБ. Тем не менее в этой же теме упоминается закрытое мероприятие 5 февраля, на котором должны впервые показать консоль, что уже кажется маловероятным, поэтому все эти слухи могут оказаться очередным обманом на весьма популярную нынче тему – PlayStation 5.

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