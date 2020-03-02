Потенциальные покупатели PS5 хотят получить улучшенный браузер, чтобы заходить через него на Pornhub

Поклонники игровых консолей, ожидающие выхода PS5, надеются найти в новинке множество различных функций, например, обратную совместимость, которая стала бы отличным бонусом. Однако все большее число покупателей PS5 желают, чтобы Sony установила на следующее поколение приставок хороший веб-браузер, позволяющий с комфортом смотреть контент на развлекательных сайтах для взрослых.

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Доступность. Обратная совместимость. Эксклюзивные игры. Аппаратное обеспечение технологии трассировки лучей. Лучшие решения AMD в сфере микроархитектуры процессоров и видеокарт. Вот список причин покупки будущей игровой консоли PS5. Однако в одном из обсуждений на Reddit замечена еще одна особенность приставок, которая, по мнению многих геймеров, должна быть улучшена: веб-браузер. Все просто: многие владельцы PlayStation посещают Pornhub или другие сайты для взрослых, когда не заняты прохождением игр.

Согласно статистике Pornhub за 2019 год, среди всех владельцев игровых консолей, посещающих данный сайт, наибольшая доля припадает именно на тех, у кого имеется PlayStation. Таким образом, 51.5% посетителей Pornhub – это обладатели PlayStation, а 34.7% – пользователи Xbox, при этом веб-браузер PlayStation 4 не слишком-то подходит для таких целей. Так что обновленный браузер на PS5 наверняка порадует многих пользователей, будь то любители просматривать форум Reddit или те, кто не прочь посмотреть контент для взрослых.

Основные жалобы на веб-браузеры прошлых поколений PlayStation связаны с прерывающимся воспроизведением видео, отсутствием блокировщика всплывающих окон и довольно слабой скоростью. Однако несмотря на пожелания целевой аудитории PS5 и стремление посещать такие сайты, как Pornhub, через браузер из данной консоли, Sony вряд ли поставит в приоритет улучшение данного элемента программного обеспечения, несмотря на то, что «пришло время поиграть» (новый слоган приставки).