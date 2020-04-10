Телеметрия в Firefox 75 пересылает данные о выбранном по умолчанию браузере в Mozilla
Firefox не просто так является вторым по популярности десктопным браузером - благодаря обширной библиотеке расширений, он очень гибкий и поддается всесторонней настройке под пользователя. Однако, компания Mozilla (разработчик Firefox) за последние несколько лет неоднократно подвергалась критике за предположительно наплевательское отношение к конфиденциальности пользователей.
Больше всего критики Mozilla получила за наличие "ненавязчивой и незаметной" телеметрии в своих продуктах. Так, в последней версии Firefox (Firefox 75) имеется просто лучший пример такого поведения: по умолчанию последняя версия каждый день отсылает в Mozilla данные о том, какой браузер выбран в системе по умолчанию.
Сбор пользовательских данных с компьютеров - это не новая история, но Mozilla со своим Firefox уже не раз попадала в скандалы связанные с конфиденциальностью и потому активное движение разработчика в сторону шпионства начинает вызывать опасения.
Тем не менее, конкретно расссматриваемый случай все же не удивляет, так как в Mozilla еще в марте анонсировали, что Firefox 75 будет через планировщик задач “помогать (им) узнавать об изменениях настроек браузера”.
Если быть точным, то Firefox 75 каждые 24 часа пересылает данные о предыдущем и текущем браузере, установленном по умолчанию. Как бы там ни было, это никак не связано со стандартной телеметрией в Firefox, которая считывает данные профиля пользователя.
Если вам не хочется, чтобы в Mozilla знали, какой браузер у вас установлен по умолчанию, то отключить сбор данных довольно просто. В Firefox нужно открыть меню (иконка с тремя полосками справа вверху), выбрать Опции, Конфиденциальность и безопасность и прокрутить список до Сбор и использование данных Firefox. Здесь необходимо снять галочку с пункта “Разрешить Firefox отправлять в Mozilla технические данные и данные о взаимодействии”.
Заодно сразу лучше отключить и пункт “Разрешить Firefox создавать и выполнять задачи” - эта функция позволяет Firefox устанавливать расширения и собирать данные об использовании браузера. Согласитесь, мало кто желает, чтобы расширения устанавливались самостоятельно.
А что вы думаете о телеметрии в Firefox 75? Пришло ли время переходить на другой браузер или поведение Mozilla вписывается в рамки нормы? Ждем ваших комментариев.