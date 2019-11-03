У версии браузера MS Edge на базе Chromium появился новый логотип

Браузер Microsoft Edge теперь окончательно отделился от своего предшественника Internet Explorer получив новый стилизованный логотип в форме волны. Данная концепция объединяет в себе свежий внешний вид с намёком на своё прошлое, вызывающий лёгкое чувство ностальгии. Однако, безусловно, браузер готов к дебюту с использованием веб-движка Chromium.

Microsoft представила совершенно новый логотип для версии своего интернет-браузера Edge на основе Chromium. Это выяснилось в ходе отгадывания специальной серии головоломок, которую сотрудники Microsoft снабдили различными подсказками, включая Javscript для запуска секретной игры в серфинг. После прохождения последней появляется новый логотип. Он похож на стилизованную букву «e» от слова «Edge», которая также напоминает волну, но, в то же время, намекает на оригинальный браузер Internet Explorer, что, несомненно, было сделано специально для того, чтобы поностальгировать.

Основной причиной перехода нового Edge на Chromium является совместимость. Не секрет, что Google Chrome пользуется большой популярностью, а в случае появления проблем с устаревшей версией Edge, пользователи часто переключаются именно на браузер от Google. Тем более, движок Chromium лучше работает с широким спектром платформ – от Mac до смартфонов и планшетов на базе ARM.

Если вы не тестировали бета-версию Edge Insider на основе Chromium, то у вас есть шанс испытать уже финальную версию браузера. На следующей неделе в Орландо состоится презентация Microsoft Ignite и, весьма вероятно, что Edge может дебютировать там, либо будет назначена точная дата официального запуска.

Новые браузеры Edge демонстрируют политику гибкости и открытости, привнесённую в Microsoft генеральным директором Сатьей Наделлой (Satya Nadella), который стремится к расширению количества охватываемых Microsoft платформ, а не контролю каждого аспекта пользовательского опыта.