Chrome OS обзаведётся новой полезной функцией

Участник XDA заметил, что в Chrome OS управлять мультимедиа теперь можно даже если экран заблокирован. Такой функции не было в прошлом, но она появилась в 79 Canary (т.е. в «продвинутой» версии). Новый функционал был протестирован через взаимодействие с YouTube-контентом.

В последней сборке Canary Chrome OS появились новые возможности управления мультимедиа: запускать контент можно прямо с экрана блокировки, чего не было в более ранних версиях. Новое ПО для Chromebook, очевидно, предназначается для работы с сенсорным экраном, а это ещё одно свидетельство того, что Google пытается сделать свой пользовательский интерфейс более удобным для планшетов.

Новость основана на отчёте участника XDA с ником Some_Random_Username, который утверждает, что пользуется Chrome OS 79 Canary. Этот человек опубликовал скриншот, показывающий, как прямо с экрана блокировки можно работать с YouTube.

С другой стороны, поговаривают, что, возможно, эта функция всегда была встроена в Chrome OS, а доступ к ней можно получить, включив следующую настройку chrome://flags#lock-screen-media-controls. Тем не менее, этот файл, предположительно, отсутствует в версии 77 Canary, поскольку речь идёт о ещё новой (да и далеко необязательной) функции.

Пока не ясно, применима ли эта новая возможность только к Google-приложениям или ко всем программам. Тем не менее, это признак того, что разработчик действительно пытается подстроить своё программное обеспечение под работу с сенсорными экранами (пусть даже это делает его слишком похожим на Android). Интересно знать, получит ли новый Chromebook «Hatch», который, по слухам, будет выпускать с процессором Intel Core 10-го поколения, подобное ПО.