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Убийца PlayStation 5? Nvidia GeForce Now с процессором Intel CC150 и видеокартой RTX T10-8 протестирован на Geekbench и Ashes of Singularity

Сервис Nvidia GeForce Now вышел в свет 4 февраля 2020 года. (Источник: Nvidia)
Сервис Nvidia GeForce Now вышел в свет 4 февраля 2020 года. (Источник: Nvidia)
Сервер Nvidia GeForce Now засветился в Geekbench и Ashes of the Singularity. Пусть сами результаты не столь умопомрачительны, оценка Geekbench OpenCL даст потенциальным покупателям PlayStation 5 пищу для размышлений, позволив сравнивать преимущества облачного игрового сервиса и физической консоли.
Daniel R Deakin | 09/02/2020
таблицы Geforce игры Gamecheck Console

Вот и убийца PlayStation 5? Консервативные поклонники консолей категорически не согласятся с таким утверждением и тем, что сервис Nvidia GeForce Now способен похоронить игровую платформу следующего поколения всего за несколько месяцев до ее выпуска. Однако глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер (Phil Spencer) недавно заметил, что именно Amazon и Google, а не Nintendo и Sony, стали основными конкурентами Xbox. Похоже, облачные сервисы – это наше будущее... но, все же, смогут ли мощные характеристики помочь PS5 выстоять в схватке с сервисами вроде Nvidia GeForce Now?

Похоже, что компоненты сервиса GeForce Now (одного из серверов) засветились на Geekbench и Ashes of Singularity. 8-ядерный, 16-поточный процессор Intel CC150 и видеокарта Nvidia GeForce RTX T10-8 вместе собрали 2600 баллов в Ashes of Singularity в пресете Crazy (1080p). В текущих рейтингах это, конечно, не заоблачный показатель; средняя скорость FPS (к/с) для всех партий составила всего 27.1. Кроме того, это тест облачного сервиса, в то время как у PS5 будет свой процессор и видеокарта, доступные лишь одному ее пользователю.

Результат Geekbench OpenCL более интересен, поскольку он предполагает гипотетическое сравнение. Заметим, что предположение о том, что перед нами GeForce Now выдвинуто из-за упоминания процессора Intel CC150 и видеокарты Nvidia GeForce RTX T10-8 в одной связке. Итоговый результат системы составил 46 461, что в рейтинговой таблице сопоставимо с уровнем AMD Radeon RX 5700 XT или GeForce GTX 1070. Но ведь графический ускоритель AMD в PS5, безусловно, превзойдет этот результат? Ответ зависит от того, каким слухам вы верите; однако Nvidia наверняка обновит серверные компоненты GeForce Now в ближайшие годы.

Nvidia GeForce Now не собирается убивать PS5, но, безусловно, может повлиять на продажи консоли. Существует множество аргументов в пользу облачных сервисов, но нельзя забывать о зависимости от скорости соединения и возможных задержках. К тому же на PS5 будут эксклюзивные игры, которые заинтересуют многих геймеров, и уже одно это обеспечит бренду успех и жизнеспособность долгие годы. Однако Ив Гийемо (Yves Guillemot) из Ubisoft также прогнозирует, что физические устройства, такие как игровые консоли следующего поколения, в конечном итоге уступят место потоковым игровым сервисам.

Результат Crazy (1080p). (Источник: Ashes of the Singularity)
Результат Crazy (1080p). (Источник: Ashes of the Singularity)
Результат OpenCL. (Источник: Geekbench)
Результат OpenCL. (Источник: Geekbench)

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@Tum_Apisak

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Daniel R Deakin, 2020-02- 9 (Update: 2020-02- 9)

 