Razer изменила свой логотип, чтобы подчеркнуть необходимость сохранения дистанции между людьми

В качестве временной меры, в ответ на текущие события, Razer несколько изменила свой традиционный логотип, сохранив при этом его очертания в виде трех змей.

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Сегодня все большее количество стран уходит на карантин, а люди находятся в состоянии крайней напряженности и беспокойства, судя по ситуации на фондовом рынке и пустым полкам магазинов. Некоторые компании перешли на дистанционную работу, позволив сотрудникам выполнять свои задачи сидя дома. На фоне всего этого Razer подключила свою смекалку, показав достойную реакцию.

Вдохновившись идеей социальной изоляции в борьбе с COVID-19, Razer сегодня представила новую версию своего логотипа на официальной странице в Facebook. Три змеи, которые в классической версии логотипа связаны, теперь оказались отдельно друг от друга, на некоем расстоянии. Столь простое решение точно отражает теперешнюю ситуацию. Также Razer через социальные сети просит пользователей до конца этого месяца играть в игры у себя дома.

Это уже не первый случай, когда Razer трансформирует свой логотип. Компания меняет свой логотип в честь праздников, например, на День святого Валентина, он был розовым, в неделю гей-парада – радужным, а во время выпуска ноутбуков Mercury White Blade – белым.