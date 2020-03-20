120-герцевый экран Asus Zephyrus G14 GA401 даёт менее 50 "честных" к/с

Выходит всё больше ноутбуков, смартфонов и планшетов с повышенной частотой обновления (больше 60 Гц), но огромным временем отклика. Это - неприятный тренд последней пары лет, и он похож на прямой обман покупателя

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Гейминг. Волшебное слово. Именно товары игрового предназначения в значительной мере тянут мир PC вперёд в недавние годы. Игровые мыши, ноутбуки, кресла нередко несут в себе больше инноваций, чем их аналоги, созданные для профессионального использования в конкретных индустриях.

Именно в игровой сфере максимально проявляется любовь к большим цифрам. Если процессор, то с максимальными частотами, а то и ещё с максимальным количеством ядер. Если монитор, то обязательно на 120 Гц, а то и на 144, 240, 300 (!) герц. Но за видными на ценнике параметрами часто скрывается ловушка.

В феврале мы тестировали смартфон Xiaomi Redmi K30наш обзор со 120-герцевым экраном. Но, как прояснили измерения, реально этот экран выдаёт не более 50 кадров в секунду. Именно об этом говорит время отклика, равное 20 мс. Такая цифра получается, если измерить переход от чёрного к белому, переход от белого к чёрному, переход от светло-серого к тёмно-серому и переход от тёмно-серого к светло-серому, а затем посчитать среднее от этих четырёх значений. Для комфортной работы с текстом или просмотра агрессивно сжатого соцсетью видеоролика 50 и даже 30 "чистых" кадров достаточно, но в реальных онлайн-играх для имеющего амбиции геймера такое просто не пойдёт. Суммарное количество задержек от сетевого соединения, мыши и клавиатуры, монитора, прочих обязательных устройств может нивелировать даже самый выдающийся талант.

В ближайшие дни будет опубликован обзор нового игрового ноутбука Asus Zephyrus на процессоре Ryzen 7 4800HSхарактеристики и видеокарте RTX 2060 Max-Q. Этот 14-дюймовый ноутбук был представлен в январе на CESнаша новость, он отличается весьма компактными размерами для своих параметров. Из двух вариантов дисплея, 1440p60 и 1080p120, мы имеем дело со вторым. И его время отклика разочаровывает.

Речь идёт о усреднённых 17.4 мсек при переключении от чёрного к белому, а также о 21.8 мсек при переключении между оттенками серого. Если вспомнить, что в одной секунде всего 1000 мсек, то придём к простому выводу: Используемая в этом ноутбуке Asus матрица, LM140LF-1F01, имеет мало общего с реальными высококлассными игровыми товарами. Матрица 16-дюймового MB Proнаш обзор даёт сравнимые цифры, а он не позиционируется в качестве игрового устройства. Впечатление такое, что разработчики Asus просто побоялись отпугнуть целевую аудиторию упоминанием частоты обновления 60 герц в характеристиках.

Подавляющее большинство производимых сегодня матриц IPS даёт время отклика на уровне 20 мс - 30 мс. Несколько поисков на panelook.com говорят именно об этом. Матрицы OLED, срабатывающие в десятки раз быстрее, всё ещё не производятся в массовых количествах для ноутбуков - только для смартфонов и телевизоров - и потому дороги. Решения этому вопросу в 2020 году не предвидится. Старайтесь проверять любые заверения производителей электроники, читая независимые обзоры.