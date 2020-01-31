Эксперты по кибербезопасности утверждают, что Android-смартфоны теперь могут оказаться более защищенными, чем iPhone

iPhone гораздо безопаснее, чем Android, верно? Очевидно, нет. Новый отчет, включающий сведения судебных экспертов, указывает на обратное. Теперь Android-смартфоны могут оказаться более безопасными, чем iPhone, а флагман Huawei оказался на удивление хорошо защищенным.

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В течение долгого времени Apple iPhone предлагали защиту значительно лучше, чем их Android-конкуренты, при этом Apple всегда акцентировала внимание на том, насколько сложно взломать ее устройства, а также отказывалась предоставлять доступ к iPhone через бэкдор (дефекты алгоритма, намеренно встроенные разработчиком). Однако за недолгое время положение дел могло кардинально измениться.

В то время как Apple по-прежнему отказывается создавать бэкдоры, которые правительство сможет использовать для получения доступа к смартфонам компании, спецслужбы, видимо, уже имеют доступ к iPhone.

Отчет ресурса Vice показал, что несколько компаний предлагают инструменты для взлома шифрования Apple. Одной из них является Cellebrite, израильское подразделение по кибербезопасности, с его программой Universal Forensic Extraction Device (или UFED), которую использует ФБР. Судя по отчету, данная программа от Cellebrite является достаточно мощной, чтобы взломать все модели iPhone вплоть до iPhone X. Она позволяет извлечь данные приложений, журнал вызовов, GPS-данные, сообщения и контакты.

Что интересно, сделать то же самое на устройствах Android намного сложнее. Программе UFED от Cellebrite не удалось должным образом извлечь данные приложений, интернет-браузера или GPS с Google Pixel 2 и Samsung Galaxy S9. Но, что еще более странно, с Huawei P20 Pro вообще ничего удалось вытащить.

«Сейчас мы можем войти в iPhone, - говорит детектив Рекс Кайзер (Rex Kiser), судебный эксперт в области цифровых технологий из полицейского департамента Форт-Уэрта. – А год назад мы не могли взломать эти смартфоны, зато запросто могли попасть в любой Android. Теперь же мы не можем получить доступ ко многим Android».

Скорее всего, это замечание относится только к владельцам устройств на более новых версиях Android, поскольку в последнее время течение, по-видимому, переменилось. Тем не менее это хорошая новость для пользователей Android.