Головная боль с обновлениями Android 10 миновала Google Pixel 2 XL: смартфон уже переходит на Android R
Пока множество нетерпеливых пользователей продолжают проверять свои смартфоны на предмет наличия обновления до Android 10 владельцы некоторых флагманов, безусловно, оказались более удачливыми. В Twitter было опубликовано фото Google Pixel 2 XL (см. ниже), на котором видно, что смартфон работает на версии Android, обозначенной буквой «R»… Да ладно, Google, это ведь даже не представитель серии Pixel 4!
Естественно, сразу появились предположения, как случайному пользователю Google Pixel 2 XL посчастливилось заполучить столь раннюю сборку Android 11. Ресурс PiunikaWeb заявил, что операционная система может оказаться версией от разработчика или образцом Generic System Image (GSI), так что владельцам смартфонов на базе Android 9 рановато завидовать счастливчику.
Если вы из тех, кто до сих пор отчаянно ждет обновления Android 10 для вашего устройства, то не стоит сломя голову менять свой смартфон на Pixel второго поколения. К тому же, о функциях новой ОС Android R/Android 11 пока известно не так много, кроме, разве что, упоминания о модернизации режима полета, который позволит не разрывать Bluetooth-соединение при включении.